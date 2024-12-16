شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يستقبل مديرة لجنة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بالوزارة، اليوم، المديرة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة نتاليا جيرمان.وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال، مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى.