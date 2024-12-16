من بينها ساعته وتاريخه وموعد مع الماضي.. دراما الجريمة تكسب الرهان

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 ديسمبر 2024 10:19 مساءً - جذبت الأعمال الدرامية التي تعتمد قصتها على الجريمة والغموض شريحة كبيرة من المشاهدين الذين تعلقوا بأحداثها المستوحى بعضها من أرض الواقع.

وتشهد الفترة الحالية عرض عدد من مسلسلات الجريمة، التي تصدرت ترند منصات التواصل الاجتماعي ومحرك البحث الشهير "غوغل"، هذه الأعمال سوف نتعرف إليها بالتفصيل من خلال التقرير التالي.

"ساعته وتاريخه" مستوحى من ملفات المحاكم المصرية

من المسلسلات التي شهدت قبولاً كبيراً من قبل محبي الدراما على متابعة قصصها هو مسلسل "ساعته وتاريخه" الذي تصدر قائمة الأكثر مشاهدة بعد تحقيقه لنسب مشاهدات مرتفعة؛ إذ عُرض الكثير من قصصه منها ما تحمل اسم "ساعة شيطان" و"تلصص" و"فنان ودكتور" وغيرها، جميعها مأخوذة من أشهر الكتب القضائية وتُقدم لأول مرة بكل شفافية وبرؤية فنية وتحت إشراف المخرج عمرو سلامة.

مسلسل "ساعته وتاريخه" يناقش 26 قضية في حلقات منفصلة، وفي كل قضية سوف يتم التعرف إلى الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة، وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.

يضم المسلسل مجموعة من النجوم منهم: أحمد أمين، مايان السيد، هبة مجدي، بجانب عدد من الفنانين الشباب الذين شاركوا في برنامج «كاستنج» أمنية الباهي، إسلام خالد، سلمى عبد الكريم.

بوستر مسلسل ساعته وتاريخه -الصورة من المركز الإعلامي للشركة المنتجة

"رقم رسري"والتنوع في الجرائم

لعل ما يميز هذا المسلسل هو انجذاب المشاهدين له منذ حلقاته الأولى؛ حيث شهدت أحداثه جريمة قتل مثيرة لسيدة تُدعى "ندى عشماوي" الفنانة نادين التي تترأس أحد البنوك، ويُحسب للقائمين على هذا العمل وصناعه إدخالهم للمشاهدين في حالة التخمين حول الجاني الحقيقي خاصة أن أصابع الاتهام تشير إلى جميع موظفي البنك، وليس ذلك فحسب، بل ناقش المسلسل مخاطر "الذكاء الاصطناعي" الذي بسببها جعل بطل المسلسل ياسمين رئيس التي تقدم شخصية "لقاء" متهمة في قضية اختلاس بمليون دولار.

مسلسل "رقم سري" من بطولة: ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب.

ياسمين رئيس من مسلسل رقم سري -الصورة من المكتب الإعلامي للشركة المنتجة

"موعد مع الماضي" رحلة شاقة للبحث عن الحقيقة

من بين المسلسلات التي تنتمي لدراما الجريمة وفرضت نفسها سريعاً على الساحة الدرامية هو مسلسل "موعد مع الماضي"، الذي أخذ متابعيه لرحلة شاقة خاضها "يحيى" الفنان آسر ياسين للبحث عن قاتل شقيقته "نادية" هدى المفتي، وذلك وسط أحداث مثيرة وصعبة واجهها من أجل معرفة الحقيقة التي دفع ثمنها غالياً من عمره لقضائه 15 عاماً خلف القضبان الحديد، وهو مرحلة شبابه لاتهامه بكونه المتسبب في غرق شقيقته عمداً، وذلك بعد خداعه من قبل محامي عائلته، وظل هذا العمل في صدارة الترند لأسابيع بسبب نسب المشاهدات المرتفعة التي حققها.

العمل كان يحمل اسم "من قتل نادية"، في البداية إلى أن تم تغييره لـ"موعد مع الماضي"، وهو عمل مقتبس من نسخة مكسيكية، ومن تأليف محمد المصري وإخراج "السدير مسعود"، ويضم كوكبةً من النجوم منهم: محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة) ومحمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف)، بالإضافة إلى صبا مبارك (منى).

محمود حميدة وشيرين رضا من مسلسل موعد مع الماضي -الصورة من المكتب الإعلامي للمسلسل

"صدف" جريمة محيرة

كما نجح مسلسل "صدف" هو الآخر في أن يحجز مكاناً مميزاً بين الأعمال السابقة، خاصة أن قصته أوهمت الجمهور في البداية بأنهم أمام جريمة انتحار عادية لسيدة تُدعى "أسرار" الفنانة أبرار أبو يوسف، ولكن مع مرور الوقت يتيقن الملازم "فهد" الفنان حسين المهدي بأن واقعة الانتحار بها شبهة جنائية وليست عادية، وهنا يتغير مجرى التحريات نحو وجود جريمة قتل عمد، وشارك في بطولة هذا العمل كوكبة من نجوم الخليج منهم: روان مهدي، أبرار أبو يوسف، عبد الله البلوشي، روان العلي، كفاح رجيب، ياسمين العنزي، الطفلة إيلين، عيسى الملا، عبد الله التركماني، فهد باسم، والعمل من إخراج مناف عبدال، ومن تأليف عمار بوشاهين

"صدف" هو مسلسل كويتي تشويقي يدور حول شابة تعاني اضطراباً نفسياً يجعلها غير مقتنعة بأن شقيقتها قد انتحرت، وتبدأ رحلة البحث عن الحقيقة بمساعدة محقق محترف، وذلك في إطار مليء بالغموض والإثارة.

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"القصة الكاملة" عمل درامي منتظر

وينتظر الجمهور عرض مسلسل «القصة الكاملة» المأخوذة أحداثه من ملفات الطب الشرعى، ويقدم عدة جرائم حدثت في مجموعة من المحافظات، منها سيدة قتلت ابنة شقيق زوجها، أو سفاح قتل النساء، أو سيدة تعرضت للخيانة وقررت الانتقام، أو رجل قرر التخلص من زوجته وأبنائه، وأغلب القصص رواها الكاتب سامح سند عبر صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعى، وتم الكشف مؤخراً عن عناوين حلقات الموسم الأول منها «ريا وسكينة» و«خلود».

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