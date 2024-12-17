شكرا لقرائتكم خبر عن محمود سعد عن نبيل الحلفاوى: كان مريض سرطان من الدرجة الرابعة ورسم خريطة لمقبرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الإعلامى محمود سعد عن التفاصيل الأخيرة في حياة الفنان نبيل الحلفاوي، حيث كشف عن مرض الراحل وماذا حدث في أيامه الأخيرة.

وقال الإعلامي محمود سعد: "تحدثت إلى زوجة نبيل الحلفاوي منذ 20 يوما وأخبرتنى بأن حالته سيئة، وتحدثت معه لبعض الوقت وقال لى إنه تعبان شوية".

وأضاف محمود سعد: "أنا كنت صديق مقرب جدا للفنان نبيل الحلفاوي حتى أنه قال لولديه خالد ووليد أنه لما يتوفى يتصلوا بيا، عشان أنا أكتر شخص يعرف كل شيء عن العائلة، وأنى هاعملهم كل شيء لما يموت".

واستكمل سعد: "في مرة نبيل الحلقاوي كان خايف أن بسبب طريق المقبرة الخاصة به في مكان ضيق وخايف إن أولاده ما يعرفوش يوصلوا للمدفن وأخبرنى بأنه عامل لهم خريطة عشان يعرفوا يلاقوا المقبرة، ومع ذلك توهنا برده زى ما قال".

وأضاف محمود سعد: "لما كلمت نبيل الحافاوي من 20 يوم كان عادى بس كانت حالته صعبة وما كانش يتمنى غير السلامة، وبعد ما تعب دخل المستشفى ومش بياكل، وتم وضعه على أجهزة ولما بنكلمه نقوله سامعنا يا نبيل يرمش بعينه وبس".

وكشف خلال حديثه عن الفنان نبيل الحلفاوي أنه كان مصاباً بمرض السرطان في الدرجة الرابعة، ولم نكن أو نتصور بأن يرحل بهذه السرعة، ولكنه رحل في منتهى الهدوء وبالتكريم الذى طلبه من ربنا.