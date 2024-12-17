شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم ناهد السباعى وأنسى أبو سيف وكامل الباشا من مهرجان القاهرة للفيلم القصير والان مع تفاصيل الخبر

كرم مهرجان القاهرة للفيلم القصير، في دورته السادسة، مهندس المناظر أنسي أبو سيف، والذي وجه الشكر للمهرجان والشكر للمخرج أمير رمسيس والذي سلمه درع التكريم، معبراً عن اعتزازه بالتكريم لكونه تكريما من الشباب، وأنه يتعلم من الشباب.

وأضاف أنسي أبو سيف، أن أخاه الروحي هو صلاح مرعي، والذي وقف بجوار الشباب في بدايته ليهدي التكريم لروحه، فيما كرم أنسي أبو سيف أيضا نقابة المهن السينمائية، وقدم التكريم مهندس الديكور فوزي العوامري.

وكرم مهرجان القاهرة للفيلم القصير أيضا الممثل الفلسطيني كامل الباشا، وقال الباشا خلال كلمته إن اليوم فقط هناك 90 شهيدا في غزة، مشيراً إلى أن السينما تصنع مجتمعات جديدة وتصنع التاريخ، موجهاً الشكر لكل من ذكر اسم فلسطين في فيلم أو أنتج فيلم عن فلسطين، مشيراً إلى أنه في عام 48 هدمت 485 قرية فلسطينية، وتم تهجير مليون فلسطيني، متمنياً أن يكون شعار المهرجان العام المقبل مهرجان من أجل الحب والسلام والعدالة. وشكر كامل الباشا خلال كلمته مصر، مؤكدا أن التكريم هو تكليف بالنسبة له. فيما كرم المهرجان الفنانة ناهد السباعي والتي أهدت تكريمها لروح والدتها، مؤكدة أهمية صناعة الفيلم القصير وأنه نوع مختلف من السينما.

وفي بداية الحفل قدمت الفقرات الإعلامية مها الصغير، فيما عبر وحيد صبحي رئيس المهرجان خلال كلمته على المسرح عن سعادته بمشاركة قناة الوثائقية كراعي للمهرجان برئاسة شريف سعيد معتبرا الرعاية خطوة هامة جدا في مسيرة المهرجان.

ومن جانبه عبر شريف مندور رئيس مؤسسة بيت الفيلم، المنظمة للمهرجان عن سعادته بحجم الحضور مرحبا بصناع السينما، وسرد قصة نشأة المهرجان من خلال مجموعة من الشباب حلموا بتقديم المهرجان وقد كان.

وقال الناقد أحمد النبوي رئيس المهرجان، إن المهرجان يعرض ٥٥ فيلم يتنافسون على جوائز المهرجان، ويقيم مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته السادسة، ندوة للنجم خالد النبوى وعدد من اللقاءات مع صناع السينما.

فيما قال تامر بجاتو المدير التنفيذي للمهرجان، إن حجم الحضور في ليلة الافتتاح يؤكد اهتمام صناع السينما بالأفلام القصيرة، مؤكدا أن المهرجان توسع بشكل كبير، حيث بدأ المهرجان بعروض أفلام فقط، إلى أن المهرجان حاليا يعرض أفلام ويقيم ندوات ويعرض المهرجان أفلامه في أكثر من شاشة.

وشهدت السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته السادسة بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، حضور النجمات بشرى وحورية فرغلي وناهد السباعي، فيما حضرت الإعلامية مها الصغير مقدمة الحفل و وحيد صبحي رئيس المهرجان وتامر بجاتو المدير التنفيذي للمهرجان، والممثل الفلسطيني كامل الباشا، والأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية وسيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والمنتج معتز عبد الوهاب والمنتج صفي الدين محمود والمنتج محمد العدل وهو المهرجان الذي ينطلق برعاية قناة الوثائقية ويهدي المهرجان الدورة السادسة لفلسطين.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير حتى يوم 21 ديسمبر، يتخللها عدد من الأفلام القصيرة العالمية كعرض أول، بالإضافة إلى الماستر كلاس خمس مسابقات فى مجالات فنية مختلفة.

وأوضحت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، أن عروض الأفلام ستكون خلال أربعة أيام من فعاليات المهرجان، بداية من يوم 17 ديسمبر وحتى 20 من نفس الشهر، والتي تضم عددا من الأفلام الدولية مثل مصر وفلسطين ولبنان والمغرب وسوريا والبحرين والصين وفرنسا وغيرها، وستعرض داخل سينما الهناجر، منوها عن أن جميع أفلام المهرجان مجانية، والدخول بأسبقية التواجد.



صورة-أخري-لناهد-السباعى



صورة-من-افتتاح-المهرجان



صور-من-المهرجان



مهرجان-القاهرة-للفيلم-القصير



مهرجان-القاهرة-للفيلم-القصير-1



ناهد-السباعى-فى-المهرجان



ناهد-السباعى-وجائزة-تكريمها

تكريم أنسي أبو سيف في الدورة السادسة من مهرجان القاهرة للفيلم القصير



تكريم أنسي أبو سيف



تكريم كامل الباشا من مهرجان القاهرة للفيلم القصير



تكريم ناهد السباعي وأنسي أبو سيف وكامل الباشا من مهرجان القاهرة للفيلم القصير



ناهد السباعي وأنسي أبو سيف وكامل الباشا من مهرجان القاهرة للفيلم القصير



تكريم ناهد السباعي من مهرجان القاهرة للفيلم القصير