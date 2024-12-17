شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة المقبلة.. آخر موعد لتلقى طلبات المواطنين الراغبين فى "الحج السياحى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر عمليات تسجيل المواطنين الراغبين فى أداء الحج السياحى، ومن المقرر أن يكون يوم الجمعة المقبلة، 20 ديسمبر الجارى، آخر موعد لتلقى طلبات وتسجيل المواطنين.

وجاءت الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446هــ، والتى اعتمدها وزير السياحة والآثار شريف فتحي، لتتضمن الفترة المحددة لتلقى طلبات الحج السياحي من المواطنين الراغبين فى أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة والتى بدأت منذ 20 نوفمبر الماضي ومن المقرر أن تنتهى فى 20 ديسمبر.

ومن المقرر إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج فى كافة مستويات الحج السياحى وإعلان النتيجة يوم 23 ديسمبر المقبل.

وسبق أن ناشدت غرفة شركات و وكالات السفر والسياحة، جموع المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1446هـ / 2025 م، بضرورة التوجه بشكل مباشر إلى شركات السياحة المرخصة، وفروعها المنتشرة بكافة المدن والمحافظات، والبعد عن السماسرة والوسطاء تجنبا لتعرضهم للنصب وضياع حقوقهم، كما حذرت الغرفة المواطنين من التعامل مع الكيانات غير الشرعية والشركات التى تدعى تنظيم رحلات الحج السياحى أو العروض التي تروج لها بعض الكيانات التي لديها سجل تجاري لخدمات رحلات وسفر، مشددة على أن تلك الكيانات والشركات غير مرخصة من وزارة السياحة والآثار وغير مسموح لها بتنظيم رحلات الحج، ونصحت الغرفة المواطنين عند التقدم للحجز في الحج عن طريق شركات السياحة التأكد من أن الشركة مرخصة من وزارة السياحة.