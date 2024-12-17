شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة مبيعات السيارات فى مصر بواقع 7.3% خلال أكتوبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت: أماني سميرالثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 12:00 ص
شهد سوق السيارات نموًا ملحوظًا فى أكتوبر، حيث ارتفع إجمالى حجم السوق إلى 9,634 وحدة، مقابل 8,977 وحدة فى نفس الشهر من عام 2023، بزيادة نسبتها 7.3%، وفقًا لأخرتقرير صادرة عن "الأميك" مجلس معلومات سوق السيارات المصرية.
وسجل قطاع سيارات الركوب ارتفاعًا بنسبة 6.6%، ليصل حجم المبيعات إلى 7,428 وحدة، مقابل 6,970 وحدة في أكتوبر 2023.
وشهد قطاع "الحافلات" تراجعًا ملحوظا، حيث إنخفضت المبيعات بنسبة 24.9%، لتسجل 760 وحدة فقط، مقابل 1,012 وحدة في العام السابق 2023.
أما قطاع "الشاحنات" نموا بنسبة 45.3%، حيث إ رتفعت مبيعات "الشاحنات" من 995 وحدة في أكتوبر 2023 إلى 1,446 وحدة في أكتوبر 2024 .
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