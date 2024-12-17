شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة مبيعات السيارات فى مصر بواقع 7.3% خلال أكتوبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

شهد سوق السيارات نموًا ملحوظًا فى أكتوبر، حيث ارتفع إجمالى حجم السوق إلى 9,634 وحدة، مقابل 8,977 وحدة فى نفس الشهر من عام 2023، بزيادة نسبتها 7.3%، وفقًا لأخرتقرير صادرة عن "الأميك" مجلس معلومات سوق السيارات المصرية.

وسجل قطاع سيارات الركوب ارتفاعًا بنسبة 6.6%، ليصل حجم المبيعات إلى 7,428 وحدة، مقابل 6,970 وحدة في أكتوبر 2023.

وشهد قطاع "الحافلات" تراجعًا ملحوظا، حيث إنخفضت المبيعات بنسبة 24.9%، لتسجل 760 وحدة فقط، مقابل 1,012 وحدة في العام السابق 2023.

أما قطاع "الشاحنات" نموا بنسبة 45.3%، حيث إ رتفعت مبيعات "الشاحنات" من 995 وحدة في أكتوبر 2023 إلى 1,446 وحدة في أكتوبر 2024 .