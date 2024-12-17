شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 16-12-2024 .. عيار 21 يتراجع فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالتعاملات المسائية الإثنين 16-12-2024، حيث تراجع سعر الذهب في مصر بحوالي 5 جنيهات، مع تراجع محدود في الذهب عالمياً بعد ارتفاع في التعاملات الصباحية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 4349 جنيها.

عيار 21 يسجل 3805 جنيهات.

عيار 18 يسجل 3261 جنيها.

الجنيه الذهب 30440 جنيها.





حركة البورصة العالمية



ارتفع سعر الذهب العالمي بشكل محدود مع بداية تداولات الأسبوع، وذلك في ظل ترقب الأسواق لاجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، ومراقبة نبرة البنك في الحديث عن مستقبل السياسة النقدية وما سيكون لهذا من تأثير كبير على مستويات الذهب.



سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى عند 2662 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2648 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند 2657 دولار للأونصة.



يأتي هذا بعد أن شهد الذهب جلستين متتاليتين من الهبوط دفعت السعر إلى التراجع واغلاق تداولات الأسبوع تحت المستوى 2650 دولار للأونصة، ولكنه استطاع البقاء فوق المتوسط المتحرك 50 يوما.