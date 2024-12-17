تميمة قد تعيد كتابة تاريخ المسيحية في أوروبا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: تم اكتشاف تميمة فضية غامضة عمرها 1800 عام في ألمانيا قد تعيد كتابة تاريخ المسيحية في أوروبا، وكانت تمت قراءتها آخر مرة من قبل إنسان منذ 1800 عام، عندما كانت المسيحية تعتبر طائفة دينية ناشئة.

الآن، تمكن العلماء أخيرًا من فك شفرة "نقش فرانكفورت الفضي" - وهو نقش مكون من 18 سطرًا على قطعة رقيقة من الرقائق المعدنية، موضوعة في تميمة واقية.

وتم العثور على التميمة الفضية التي يبلغ طولها 1.4 بوصة (3.5 سم) مع هيكل عظمي لرجل في موقع دفن على مشارف فرانكفورت، في ألمانيا.

وحسب تقرير لصحيفة (ديلي ميل) البريطانية، استخدم الباحثون عمليات مسح مقطعي محوسب لـ"فك" الرقاقة الرقيقة رقميًا وقراءة النقش بداخلها لأول مرة منذ القرن الثالث الميلادي.

أقدم دليل

ومن المدهش أن النص يمثل أقدم دليل معروف للمسيحية شمال جبال الألب، ويعود تاريخه إلى الفترة ما بين 230 و270 بعد الميلاد، كما يقول العلماء.

في ذلك الوقت، كانت المسيحية لا تزال تنتشر في أوروبا من أصلها التاريخي في يهودا في الشرق الأوسط. ويُوصَف النص اللاتيني بأنه "مسيحي بحت"، ويشير إلى الرب يسوع المسيح، ابن الله، وكذلك القديس تيتوس، المبشر المسيحي المبكر وزعيم الكنيسة.

وتم إجراء هذه الاكتشافات المذهلة بقيادة مركز لايبنتز للآثار (LEIZA) في ماينز ونشرتها مدينة فرانكفورت.

وقال إيفان كالاندرا، عالم الآثار في LEIZA: "كان التحدي في التحليل هو أن الورقة الفضية كانت ملفوفة، ولكن بعد حوالي 1800 عام، كانت بالطبع مطوية ومضغوطة أيضًا".

وأضاف: "باستخدام التصوير المقطعي المحوسب، تمكنا من مسحها بدقة عالية جدًا وإنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد."

تم اكتشاف التميمة الفضية في عام 2018 في شمال غرب فرانكفورت في مدينة نيدا الرومانية السابقة، وهي سلف مدينة فرانكفورت الحديثة.

وتم أخذ التميمة من قبر رجل دُفن أيضًا مع وعاء بخور وإبريق مصنوع من الطين المحروق - من المحتمل أن تكون من الممتلكات الشخصية للفرد.

وتم وضع التميمة تحت ذقن الرجل ويعتقد الخبراء أنه ارتداها ذات يوم على حبل حول رقبته، لتوفير الحماية في الحياة الآخرة.

بدايات المسيحية

والأمر الحاسم هو أن قبر الرجل يرجع تاريخه إلى ما بين 230 و 270 بعد الميلاد - في وقت كانت فيه المسيحية طائفة متوسعة بشكل مطرد ولكنها لا تزال عرضة للاضطهاد.

في ذلك الوقت، كانت الديانات السائدة هي اليهودية والوثنية - وكان من المخاطرة الكشف عن نفسك كمسيحي.

وقد قاد فك رموز النص المكون من 18 سطرًا البروفيسور ماركوس شولتز، عالم الآثار من جامعة غوته في فرانكفورت.

ويقول التقرير إن رقاقة الفضة الرقيقة نفسها هشة للغاية وهشة بحيث لا يمكن لفها ببساطة بسبب الوقت الطويل الذي قضته في الأرض. وستنهار إذا جرت محاولات لفكها، لذلك استخدم الفريق إجراء تصوير بالأشعة السينية يسمى التصوير المقطعي المحوسب في LEIZA.

لقد وضعوا فعليًا أجزاء فردية من المسح معًا قطعة قطعة حتى أصبحت الكلمات مرئية - على الرغم من وجود فجوات لا تزال في النص.

فك الشيفرة

وقال البروفيسور شولتز: "لقد استدعيت خبراء من تاريخ اللاهوت، من بين آخرين، وقمنا بالتعامل مع النص معًا، قطعة قطعة، وفي النهاية فككنا شفرته".

وبصرف النظر عن حقيقة أن مرتدي التميمة كان مسيحيًا متدينًا بشكل واضح، فإن ما هو غير عادي أيضًا هو أن النقش مكتوب بالكامل باللغة اللاتينية.

وأضاف البروفيسور شولتز أن "مثل هذه النقوش على التمائم كانت مكتوبة عادة باللغة اليونانية أو العبرية"، كما أن التمائم المصنوعة من المعادن الثمينة من هذا النوع كانت تحتوي حتى القرن الخامس على مزيج من الديانات المختلفة، مثل اليهودية أو التأثيرات الوثنية.

لكن الخبراء يصفون هذه التميمة بأنها "مسيحية بحتة" لأنها لا تحتوي على إشارات وثنية مثل الشياطين أو عناصر اليهودية.

لا يتم ذكر يهوه، إله اليهودية العظيم، ولا رئيس الملائكة رافائيل أو جبرائيل أو ميخائيل أو سوريل، ولا أي من أسلاف إسرائيل مثل إسحاق أو يعقوب.

المفاجأة الأكبر

في النهاية، المفاجأة الأكبر هي موقع وعمر التميمة والرجل، الذي اعتبر بوضوح إيمانه المسيحي مهمًا للغاية لدرجة أنه أخذها معه إلى القبر.

يعتبره الخبراء "أول مسيحي شمال جبال الألب"، على الرغم من أن حقيقة وجود هذا الفرد تشير إلى أنه قد يكون هناك المزيد من مواقع الدفن المسيحية التاريخية في جميع أنحاء أوروبا لم يتم اكتشافها بعد.

وصف عمدة فرانكفورت مايك جوزيف النقش بأنه "إحساس علمي". وقال: "سوف يجبرنا على إعادة تاريخ المسيحية في فرانكفورت وما وراءها إلى الوراء بحوالي 50 إلى 100 عام".

واضاف: "أول اكتشاف مسيحي شمال جبال الألب يأتي من مدينتنا - يمكننا أن نفخر بذلك، وخاصة الآن، مع اقتراب عيد الميلاد".

وقالت الدكتورة إينا هارتويج، رئيسة الثقافة والعلوم في فرانكفورت: "يؤثر هذا الاكتشاف الاستثنائي على العديد من مجالات البحث وسيبقي العلم مشغولاً لفترة طويلة قادمة.

وقالت: "هذا يؤثر على علم الآثار وكذلك الدراسات الدينية وعلم اللغة وعلم الإنسان. إن مثل هذا الاكتشاف المهم هنا في فرانكفورت هو حقًا شيء غير عادي".

نص التميمة

(باسم؟) القديس تيطس.

قدوس، قدوس، قدوس!

باسم يسوع المسيح، ابن الله!

رب العالم

يقاوم بـ [القوة؟]

كل الهجمات(؟)/النكسات(؟).

يمنح الله(؟)

الدخول إلى الرفاهية.

لتحمي وسيلة الخلاص هذه

الإنسان الذي

يسلم نفسه لإرادة

الرب يسوع المسيح، ابن الله،

فمنذ قبل يسوع المسيح

تنحني كل ركبة: من في السماء، ومن على الأرض

ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان

بيسوع المسيح.