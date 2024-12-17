شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الاثنين.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات منخفضًا بمقدار 58ر110 نقطة، أو 3ر0%، ليصل إلى 48ر43717 نقطة.

وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 99ر22 نقطة، أو 4ر0%، ليصل إلى 08ر6074 نقطة.

وقفز مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 17ر247 نقطة، أو 2ر1%، ليصل إلى 89ر20173 نقطة.

من المرجح أن يوصي واضعو السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أقل في أسعار الفائدة العام القادم مقارنة بالتوقعات السابقة.

ويتأهب المسؤولون لخفض سعر الفائدة الأساسي، الذي يؤثر على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية، بواقع ربع نقطة مئوية ليصل إلى نحو 3ر4%، عندما ينتهي اجتماعهم بعد غد الأربعاء.

وعند هذا المستوى، سيكون سعر الفائدة أقل بواقع نقطة كاملة عن أعلى مستوى له خلال 4 عقود، الذي بلغه في يوليو 2023.



انخفاض معدل البطالة

وكان واضعو السياسة النقدية قد أبقوا على سعر الفائدة الرئيسي عند ذروته لأكثر من عام في محاولة للحد من التضخم، قبل أن يخفضوه بواقع نصف نقطة في سبتمبر وربع نقطة الشهر الماضي.

المشكلة هي أنه في حين انخفض معدل البطالة بشدة عن مستواه القياسي الذي كان 1ر9% في منتصف 2022، ما زال أعلى من المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياط الاتحادي وهو 2%.

ونتيجة ذلك من المتوقع أن يشير المجلس برئاسة جيروم باول يوم الأربعاء إلى التحول نحو نهج أكثر تدرجًا في خفض الفائدة خلال العام المقبل.

ويقول المحللون إنه بعد خفض الفائدة 3 مرات متتالية، من المحتمل أن يخفض البنك المركزي الفائدة مرة واحدة كل عدة اجتماعات، وربما بوتيرة أبطأ من ذلك.

إبطاء ويترة التخفيضات

يقول ديفيد ويلكوكس المسؤول السابق في مجلس الاحتياط والمحلل الاقتصادي في خدمة بلومبرج إيكونوميكس للتحليلات الاقتصادية وفي معهد بترسون للاقتصادات الدولية: "نحن على أعتاب مرحلة انتقالية لن يحدث فيها خفض للفائدة في كل اجتماع، سيبطئون وتيرة التخفيضات"، في إشارة إلى مسؤولي مجلس الاحتياط الاتحادي.

ومما يعزز فرص إبطاء وتيرة خفض الفائدة في الولايات المتحدة، تحقيق الاقتصاد الأمريكي نموًا أقوى من التوقعات خلال الربع الثالث من العام الحالي.

واستمرار التضخم عند مستويات مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعًا.