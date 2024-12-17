شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اللجنة العليا للحج: 20 ديسمبر آخر يوم لتسجيل الراغبين في الحج السياحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال يسري السعودي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن 20 ديسمبر هو اليوم الأخير في تلقي طلبات وتسجيل المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج والسفر عبر شركات السياحة "الحج السياحي"، على أن تتم القرعة وإعلان النتيجة في 23 ديسمبر، وذلك وفقًا لما نصت عليه الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي، والتي سبق واعتمدها وزير السياحة والآثار بعد وضعتها من قبل اللجنة العليا للحج والعمرة.

أضاف، خلال لقاءه مع"الخليج 365" –سينشر بالكامل لاحقًا- أنه عقب إعلان نتيجة القرعة، سيتم بدء تسجيل الكيانات (التضامنات) بين الشركات لكافة المستويات، بعدها تبدأ عملية ربط حزم الخدمات وإجراء معاينة سكن الحجاج وتوثيق عقود السكن بالأراضي السعودية مع الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها بالمسار الإلكتروني.

وناشد يسري السعودي، المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج والسفر عبر شركات السياحة بالتعامل مع الشركات المرخصة والرسمية فقط، وعدم التعامل مع الكيانات الوهمية وغير الشرعية أو من خلال السماسرة، مشيرًا إلى أن المواطنين يمكنهم التأكد من خلال عدة وسائل سواء بالاتصال بوزارة السياحة والآثار أو غرفة شركات ووكالات السياحة والسفر أو من خلال الموقع الرسمي للغرفة.

الجدير بالذكر أن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة سبق وأكدت أنه لا نية على الاطلاق لتغيير التوقيتات الخاصة بإجراءات الحج السياحي والتي تضمنتها الضوابط المنظمة للحج والتي اعتمدها وزير السياحة والآثار تعمل طبقا لها كافة الشركات المنظمة للحج السياحي.



