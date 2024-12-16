أمير الشرقية يرعى انطلاق ملتقى ريف السعودية

وتسّلم أمير المنطقة شهادة غينيس للأرقام القياسية؛ التي مُنحت لملتقى ريف الدولي، لتسجيله رقمًا قياسيًّا لأكبر عدد حضور في يوم واحد لملتقى زراعي على مستوى العالم.
وشهد أمير المنطقة توقيع 6 اتفاقيات تعاون، بين «ريف السعودية» وعددٍ من الجهات الحكومية والخاصة؛ بهدف تعزيز جهود البرنامج وشركائه، في تنمية وتطوير الريف السعودي، وتحقيق استدامته الزراعية.
ودشّن الأمير سعود بن نايف، مركز الخدمات الزراعية، كما افتتح المعرض المُصاحب، الذي يعكس أحدث التطورات، والابتكارات في المجال الزراعي، لتمكين المزارعين من تحقيق التنمية المستدامة للقطاع.
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