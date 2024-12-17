شكرا لقرائتكم خبر عن ضباب وموجة باردة.. خريطة طقس المملكة في ساعات الصباح الباكر والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

موجة باردة

.

.

أماكن الموجة الباردة

ضباب خفيف إلى متوسط

.

(1 – 3))

أماكن انتشار الضباب

أقل درجة حرارة

أقل درجة حرارة

.



.

انخفاض درجات الحرارة

للمركز الوطني للأرصاد

المنطقة الشرقية

.

.

.

الدمام - شريف احمد - نبهفي تقريره عنصباح اليوم الثلاثاء، منعلى أجزاء من 3 مناطق تبدأ الساعة 2 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 9 صباحًاوتشمل التأثيرات المصاحبة انخفاضًا في درجات الحرارة من صفر إلى 3 درجات مئوية تحت الصفر، وتكوّن الصقيعالمنطقة الشرقية: حفر الباطن.المنطقة الشمالية: العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر.الجوف: القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل.كما يُتوقع أن تشهد أجزاء من 4 مناطق انتشار ضباب خفيف إلى متوسط، يستمر حتى الساعة 8 من صباح الثلاثاءوتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات في أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقيةكيلومترات في أماكن الضباب المتوسط.المنطقة الشرقية: العديد.مكة المكرمة: الشفا والهدا.عسير: النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل.جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.كشف المركز الوطني للأرصاد عن مدن ومحافظات المملكة التي تشهد أدنى درجات حرارة يوم الاثنين، وسجلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشماليةحيث وصلت إلى 4 درجات تحت الصفرتلتها مدينتا القريات ورفحاء بـ 3 درجات تحت الصفر ثم مدينة عرعر 2 تحت الصفر، وحائل درجة تحت الصفر، ثم مدينة سكاكا بصفر درجة الحرارة، ثم مدينتا القيصومة وبريدة بـ1 درجة حرارة، ثم مدينة الدوادمي، ثم العاصمة الرياض ومدينة تبوك بـ 4 درجات مئوية، وأخيرًا محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية بـ 5 درجات مئويةقال الناطق الرسميحسين بن محمد القحطاني في تقرير للمركز اليوم، إن مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، وشمالستستمر في التأثر بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس المقبلينوتشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة الصغرى ستتراوح بين 3 درجات وصفر درجة مئويةودعا القحطاني إلى ضرورة متابعة تقاريره المستمرة عبر قنواته الرسمية، والالتزام بإرشادات السلامة الصادرة عن الجهات المعنية، حرصًا على سلامة الجميع في ظل هذه الأجواء الباردة