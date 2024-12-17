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شكرا لقرائتكم خبر عن ضباب وموجة باردة.. خريطة طقس المملكة في ساعات الصباح الباكر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس صباح اليوم الثلاثاء، من موجة باردة على أجزاء من 3 مناطق تبدأ الساعة 2 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 9 صباحًا.
وتشمل التأثيرات المصاحبة انخفاضًا في درجات الحرارة من صفر إلى 3 درجات مئوية تحت الصفر، وتكوّن الصقيع.
المنطقة الشمالية: العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر.
الجوف: القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات في أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3)) كيلومترات في أماكن الضباب المتوسط.
مكة المكرمة: الشفا والهدا.
عسير: النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل.
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
تلتها مدينتا القريات ورفحاء بـ 3 درجات تحت الصفر ثم مدينة عرعر 2 تحت الصفر، وحائل درجة تحت الصفر، ثم مدينة سكاكا بصفر درجة الحرارة، ثم مدينتا القيصومة وبريدة بـ1 درجة حرارة، ثم مدينة الدوادمي، ثم العاصمة الرياض ومدينة تبوك بـ 4 درجات مئوية، وأخيرًا محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية بـ 5 درجات مئوية.
وتشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة الصغرى ستتراوح بين 3 درجات وصفر درجة مئوية.
ودعا القحطاني إلى ضرورة متابعة تقاريره المستمرة عبر قنواته الرسمية، والالتزام بإرشادات السلامة الصادرة عن الجهات المعنية، حرصًا على سلامة الجميع في ظل هذه الأجواء الباردة.
وتشمل التأثيرات المصاحبة انخفاضًا في درجات الحرارة من صفر إلى 3 درجات مئوية تحت الصفر، وتكوّن الصقيع.
أماكن الموجة الباردةالمنطقة الشرقية: حفر الباطن.
المنطقة الشمالية: العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر.
الجوف: القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل.
ضباب خفيف إلى متوسطكما يُتوقع أن تشهد أجزاء من 4 مناطق انتشار ضباب خفيف إلى متوسط، يستمر حتى الساعة 8 من صباح الثلاثاء.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات في أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3)) كيلومترات في أماكن الضباب المتوسط.
أماكن انتشار الضبابالمنطقة الشرقية: العديد.
مكة المكرمة: الشفا والهدا.
عسير: النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل.
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
أقل درجة حرارةكشف المركز الوطني للأرصاد عن مدن ومحافظات المملكة التي تشهد أدنى درجات حرارة يوم الاثنين، وسجلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية أقل درجة حرارة حيث وصلت إلى 4 درجات تحت الصفر.
تلتها مدينتا القريات ورفحاء بـ 3 درجات تحت الصفر ثم مدينة عرعر 2 تحت الصفر، وحائل درجة تحت الصفر، ثم مدينة سكاكا بصفر درجة الحرارة، ثم مدينتا القيصومة وبريدة بـ1 درجة حرارة، ثم مدينة الدوادمي، ثم العاصمة الرياض ومدينة تبوك بـ 4 درجات مئوية، وأخيرًا محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية بـ 5 درجات مئوية.
انخفاض درجات الحرارةقال الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين بن محمد القحطاني في تقرير للمركز اليوم، إن مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، وشمال المنطقة الشرقية ستستمر في التأثر بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس المقبلين.
وتشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة الصغرى ستتراوح بين 3 درجات وصفر درجة مئوية.
ودعا القحطاني إلى ضرورة متابعة تقاريره المستمرة عبر قنواته الرسمية، والالتزام بإرشادات السلامة الصادرة عن الجهات المعنية، حرصًا على سلامة الجميع في ظل هذه الأجواء الباردة.