شكرا لمتابعة خبر عن وزير الداخلية يبحث مع نظيره الباكستاني تعزيز التعاون الأمني المشترك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع معالي وزير الداخلية وزير مكافحة المخدرات بجمهورية باكستان الإسلامية محسن رضا نقوي، وذلك في مقر الوزارة بالرياض.

وفي بداية الجلسة رحب الأمير عبدالعزيز بن سعود بمعالي وزير الداخلية وزير مكافحة المخدرات بجمهورية باكستان الإسلامية، والوفد المرافق له في المملكة.

وأكد سموه، أن هذا اللقاء جاء بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتعزيز التعاون الأمني في ظل ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات متميزة.

وجرى خلال جلسة المباحثات بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين خاصة ما يتعلق بمكافحة تهريب المخدرات، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر جلسة المباحثات معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الجوازات اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى.

فيما حضرها من الجانب الباكستاني سفير جمهورية باكستان لدى المملكة أحمد فاروق، ومدير عام الجوازات والهجرة مصطفى جمال قاضي، ووكيل وزارة الداخلية رفعت مختار رجب.