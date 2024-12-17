شكرا لمتابعة خبر عن طلاب سعوديون يحولون بقايا الأرز ومخلفات النخيل إلى وقود حيوي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في إنجاز علمي مبتكر، قرر مجموعة من طلاب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن يكون مشروع تخرجهم هو تحويل بقايا الأرز ومخلفات النخيل إلى وقود حيوي، في خطوة تهدف إلى دعم استدامة البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأوضح الطلاب أن المشروع يركز على استخدام هذه المخلفات الزراعية، التي يتم عادة التخلص منها، وتحويلها إلى وقود حيوي يمكن استخدامه في وسائل المواصلات والنقل، وخاصة في قطاع الطيران. وتعتبر هذه الفكرة محورية نظرًا لدور قطاع الطيران في مساهمته بحوالي 40٪ من الانبعاثات الكربونية العالمية.

وأكد الطلاب أن استخدام هذه المخلفات في إنتاج الوقود الحيوي يسهم في تقليل الأثر البيئي بشكل ملحوظ، إضافة إلى توفير بديل مستدام للوقود التقليدي. كما يهدف المشروع إلى تسليط الضوء على أهمية استغلال الموارد المحلية في إنتاج طاقة نظيفة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تحقيق الاستدامة البيئية.