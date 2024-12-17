شكرا لمتابعة خبر عن الجعيد: الداش كام يساهم في مكافحة الاحتيال التأميني.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الكاتب الصحفي دكتور أصيل الجعيد أن تركيب كاميرات المراقبة “الداش كام” في السيارات أصبح ضرورة ملحة في ظل تزايد الحوادث المرورية والادعاءات غير الدقيقة، مما يسهم في تعزيز الأمان وتقليل النزاعات القانونية.

وأوضح الجعيد عبر برنامج “يا هلا” المعروض على قناة “روتانا خليجية”، أن “الداش كام” تلعب دورًا حيويًا في توثيق الوقائع بدقة، حيث تسهل من إثبات الحقيقة للمحققين والمحاكم في حالة وقوع الحوادث، وهو ما يساعد في تعزيز العدالة وضمان الحقوق لأطراف الحادث.

وأشار إلى أن الالتزام بالقوانين المرورية ينبغي أن يقترن بوضع نظام أو لائحة تضمن حماية الخصوصية عند استخدام هذه الكاميرات، من خلال تنظيم كيفية تخزين ومشاركة التسجيلات.

كما أوضح أن استخدام كاميرات المراقبة يمكن أن يساهم في مكافحة الاحتيال التأميني، حيث تصبح التسجيلات دليلاً لا يمكن التشكيك فيه في حالات المطالبات التأمينية.

واختتم حديثه بضرورة التوازن بين تعزيز الأمان والحفاظ على الخصوصية، مع تعزيز المسؤولية القانونية التي تحد من الأخطاء في الحوادث المرورية.