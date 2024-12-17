شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تلبي النداء الإنساني لذوي طفل فلسطيني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استجاب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنداء إنساني أطلقه ذوو الطفل الفلسطيني “أحمد صبرا” من قطاع غزة الذي يعاني من حالة صحية حرجة تتطلب تلقي العلاج بشكل عاجل.

ووفر المركز الرعاية الطبية اللازمة للطفل وعلاجه في مركز الحسين للسرطان بالمملكة الأردنية الهاشمية وفقًا لحالته الصحية.

وأعرب ذوو الطفل عن شكرهم وتقديرهم الجزيل للمملكة ممثلة بذراعها الإنساني في مركز الملك سلمان للإغاثة على هذه المبادرة الإنسانية والاستجابة السريعة التي أسهمت في إنقاذ حياة ابنهم وتقديم الأمل له ولإخوانه في قطاع غزة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.

يذكر أن مركز الملك سلمان بدأ بتنفيذ مشروع علاج مرضى السرطان من الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بمركز الحسن للسرطان بالأردن.