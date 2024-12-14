أكسيوس": مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط زار السعودية واجتمع مع محمد بن سلمان

أفاد مصدران مطلعان لموقع "أكسيوس" أن المبعوث الخاص للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف زار السعودية يوم الأربعاء واجتمع بولي العهد محمد بن سلمان.

وأضاف المصدران، أن ويتكوف ومحمد بن سلمان ناقشا العلاقات الأميركية السعودية وحرب غزة وإمكانية تطبيع العلاقات مع إسرائيل وقضايا أخرى.

وكشف "أكسيوس" عن أهمية اللقاء لأنه يعتبر أول لقاء بين محمد بن سلمان وعضو في إدارة ترامب القادمة منذ الانتخابات، لافتا الى ان "ترامب يريد أن تتضمن الصفقة اتفاقية سلام تاريخية بين إسرائيل والسعودية وبعض التقدم على الأقل نحو إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني|؟

وقال مصدران، إن ويتكوف زار ايضا أبو ظبي، والتقى بمستشار الأمن الوطني الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد، وناقشا الحرب في غزة والاضطرابات في سوريا وقضايا إقليمية أخرى.