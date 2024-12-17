شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أول قمة دولية للتقييم والتطوير من العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت القمة الدولية للتقييم والتطوير، والتى تُعد حدثًا بارزاً فى مجال تقييم وتطويرالموارد البشرية، تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية الدكتور خالد عبد الغفار وبحضور اكثر من 131 شركة، وبحضور نخبة من رؤساء الشركات الكبرى وقادة التطوير وإدارة التنمية البشرية من القطاعين العام والخاص فى مصر، إلى جانب خبراء دوليين وعدد من المسؤولين الحكوميين.

تناولت القمة موضوعات محورية عن أهمية التقييم الشامل لقدرات الموظفين ومهاراتهم، وتأثير ذلك على تطوير الأداء الفردى والجماعى داخل المؤسسات، وكيفية استثمار هذه المعلومات فى تطويرهم المهنى من خلال التدريب والتوجيه لتعزيز الإنتاجية وزيادة معدلات الاحتفاظ بالمواهب، كما تضمنت الفعاليات عدة جلسات نقاشية وعروضاً تقديمية، تهدف إلى تقديم رؤى عملية واستراتيجيات مبتكرة لتحفيز نمو رأس المال البشرى وتخطيطات عملية لتحقيق النجاح المؤسسى.

من جانبه قال الدكتور هشام منصور رئيس القمة، "نسعى من خلال هذه القمة إلى ترسيخ مكانة مصر كوجهة رائدة للتطوير المهنى والابتكار فى إدارة الموارد البشرية.

وأشار إلى أن التقييم هو البوابة الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة، وهذه القمة تعد منصة مثالية لتبادل المعرفة والخبرات بين قادة القطاع والخبراء الدوليين وتسليط الضوء على الدور الأساسى للتقييم فى تعزيز التنمى، وتوفير منصة لاستكشاف أحدث التطورات والحلول المبتكرة فى مجال التقييم والتطوير.