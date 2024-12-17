شكرا لقرائتكم خبر عن لوقف الحرب.. محادثات جديدة لترامب مع بوتين وزيلينسكي والان نبدء بالتفاصيل

حرب روسيا وأوكرانيا

الحرب تدمر العديد من المدن

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أنه سيتحدث مع نظيريه الروسي والأوكراني في إطار مساعيه لإنهاء الحرب.وقد انتقد ترامب مرارًا المساعدات بقيمة مليارات الدولارات، التي قدمتها إدارة الرئيس جو بايدن لأوكرانيا منذ بدء الحرب عام 2022.ترامب تحدث أيضًا بإعجاب عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.وكان ترامب قال في تصريحات سابقة، إنه يستطيع إنهاء الحرب في يوم واحد، لكنه لم يوضح كيف سيفعل ذلك.كما يخشى البعض من أن يضغط على أوكرانيا للتخلي عن الأراضي التي سيطرت عليها روسيا وأعلنت ضمها لأراضيها.وقال ترامب في مؤتمر صحافي قبل نحو شهر من عودته إلى البيت الأبيض "سنتحدث إلى الرئيس فلاديمير بوتين، وسنتحدث إلى الممثلين، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وممثلين من أوكرانيا. يتعين علينا وقف الأمر، إنها مذبحة".وأضاف الرئيس الأمريكي المنتخب، أن الحرب دمرت العديد من المدن التي "لم يعد هناك مبنى واحد قائم" فيها.وقال ترامب: "إنها مجرد أنقاض. تمامًا كما حدث عندما هدمت مبنى في مانهاتن، وهو في الواقع أسوأ من ذلك، لأننا قمنا بذلك خطوة بخطوة".وتابع "لقد دمرت، وبالمناسبة يوجد في تلك المباني العديد من الأشخاص".