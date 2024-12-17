انطلاق الدورة السادسة من مهرجان القاهرة للفيلم القصير بحضور صناع السينما

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انطلقت الدورة السادسة من مهرجان القاهرة للفيلم القصير بحضور صناع السينما، وفي بداية الحفل قدمت الفقرات الإعلامية مها الصغير، فيما عبر وحيد صبحي رئيس المهرجان خلال كلمته على المسرح عن سعادته بمشاركة قناة الوثائقية كراعٍ للمهرجان برئاسة شريف سعيد معتبرا الرعاية خطوة هامة جدا في مسيرة المهرجان.

ومن جانبه عبر شريف مندور رئيس مؤسسة بيت الفيلم، المنظمة للمهرجان عن سعادته بحجم الحضور مرحبا بصناع السينما، وسرد قصة نشأة المهرجان من خلال مجموعة من الشباب حلموا بتقديم المهرجان وقد كان.

وقال الناقد أحمد النبوي رئيس مهرجان القاهرة للفيلم القصير، إن المهرجان يعرض 55 فيلم يتنافسون على جوائز المهرجان، ويقيم مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته السادسة، ندوة للنجم خالد النبوى وعدد من اللقاءات مع صناع السينما.

فيما قال تامر بجاتو المدير التنفيذي للمهرجان، إن حجم الحضور في ليلة الافتتاح يؤكد اهتمام صناع السينما بالأفلام القصيرة، مؤكدا أن المهرجان توسع بشكل كبير، حيث بدأ المهرجان بعروض أفلام فقط، إلى أن المهرجان حاليا يعرض أفلام ويقيم ندوات ويعرض المهرجان أفلامه في أكثر من شاشة.

وشهدت السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته السادسة بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، حضور النجمات بشرى وحورية فرغلي وناهد السباعي، فيما حضرت الإعلامية مها الصغير مقدمة الحفل و وحيد صبحي رئيس المهرجان وتامر بجاتو المدير التنفيذي للمهرجان، والممثل الفلسطيني كامل الباشا، والأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية وسيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والمنتج معتز عبد الوهاب والمنتج صفي الدين محمود والمنتج محمد العدل وهو المهرجان الذي ينطلق برعاية قناة الوثائقية.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير حتى يوم 21 ديسمبر، يتخللها عدد من الأفلام القصيرة العالمية كعرض أول، بالإضافة إلى الماستر كلاس خمس مسابقات فى مجالات فنية مختلفة.

وأوضحت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، أن عروض الأفلام ستكون خلال أربعة أيام من فعاليات المهرجان، بداية من يوم 17 ديسمبر وحتى 20 من نفس الشهر، والتي تضم عددا من الأفلام الدولية مثل مصر وفلسطين ولبنان والمغرب وسوريا والبحرين والصين وفرنسا وغيرها، وستعرض داخل سينما الهناجر، منوها عن أن جميع أفلام المهرجان مجانية، والدخول بأسبقية التواجد.



صورة-أخري-لناهد-السباعى



صورة-من-افتتاح-المهرجان



صور-من-المهرجان



مهرجان-القاهرة-للفيلم-القصير



مهرجان-القاهرة-للفيلم-القصير-1



ناهد-السباعى-فى-المهرجان



ناهد-السباعى-وجائزة-تكريمها



تامر بجاتو



انطلاق الدورة السادسة من مهرجان القاهرة للفيلم القصير بحضور صناع السينما



افتتاح مهرجان القاهرة للفيلم القصير بحضور صناع السينما



جانب من افتتاح مهرجان القاهرة للفيلم القصير بحضور صناع السينما