شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل رقم سرى الحلقة 28.. صدقى صخر يكتشف خيانة عمرو وهبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الـ28 من مسلسل رقم سري، باكتشاف لطفي عبود - صدقي صخر خيانة مساعدة وافي - عمرو وهبة، حيث أبلغته لقاء (ياسمين رئيس) عن قيام عمرو وهبة بطلب قسمة أموال ندى عشماوي الموجودة في بنوك بالخارج مع مجدي - محمد عبده.

وقد قامت لقاء (ياسمين رئيس) بتعيين مجدي ـ محمد عبده نائب مدير لها، وتنتهي الحلقة بمواجهة لطفي بـ وافي، ويعترف وافي بأنه يريد نسبة من أموال ندى، ويترك العمل مع لطفي عبود.

مسلسل رقم سري من بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب، ويعرض العمل على قناة DMC الساعة 8 مساء، وعلى منصة Watch it الإلكترونية.

وقد انتهي صدقي صخر من تصوير فيلم قصر الباشا، والذي يقدم فيه شخصية نجيب الدسوقي، والعمل من بطولة أحمد حاتم، وحسين فهمي، وصدقي صخر، ومايان السيد، وأحمد فهيم، وأمير صلاح الدين، ومحمد القس، ونبيل عيسى، وحمزة العيلي، ونانسي صلاح، ومحمد مرزبان والسعودية سمية رضا، الفنان وهيثم زيدان والفيلم تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.

صدقي صخر يكتشف خيانة عمرو وهبه في مسلسل رقم سري



صدقي صخر يكتشف خيانة عمرو وهبه في مسلسل رقم سري



صدقي صخر يكتشف خيانة عمرو وهبه في مسلسل رقم سري