شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كارداشيان فى علاقة حب جديدة.. هل تفصح عنها فى الكريسماس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت نجمة تليفزيون الواقع وسيدة الأعمال كيم كارداشيان التريندات مؤخراً، وذلك على خلفية ظهورها الأخير في إحدى المناسبات بإطلالة خطفت الأنظار مؤخراً، إلا أن الأمر الذى لفت الانتباه ونشرته عدة مواقع أجنبية هو هل تنتهي 2024 بدون دخول كيم كارداشيان في قصة حب جديدة على غير العادة.



وذلك بعدما أكدت تقارير أجنبية أن هناك أنباء جديدة حول حياتها العاطفية، مشيرة إلى أنه بعد فترة من التركيز على مشاريعها الريادية ونجاحاتها المهنية، يبدو أنها تعيش بداية علاقة عاطفية جديدة على الصعيد الشخصي.



مجلة Us Weekly أكدت أن كيم كارداشيان لن تحتفل بالكريسماس بصحبة أبنائها فقط، وإنما بدأت بمواعدة شخص جديد، وذلك بعد انفصالها منذ أبريل عن أوديل بيكهام جونيور، كما أكد التقرير أن الأمر لا يزال فى طي السرية إلا أنه يتم كشفه قريباً دون الكشف عن تفاصيل أو اسم هذا الشخص.

وكانت كرمت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، والدة الأمير ويليام وهارى، الأميرة ديانا، بارتداء قلادة متقاطعة خلال ظهورها مؤخرا.

وظهرت نجمة The Keeping Up With The Kardashian فى نوفمبر الماضى بأناقة في حفل LACMA Art + Film لعام 2024 فى لوس أنجلوس، مرتدية قلادة الأميرة ديانا المتقاطعة الشهيرة.

كما كشفت عن ذلك من خلال إنستجرام، وشاركت أيضًا صورة للأميرة الراحلة ديانا وهى ترتدى نفس القلادة.

وفقًا لصحيفة ديلي ميل وقتها اشترت كيم قطعة المجوهرات المذهلة في مزاد سوثبي مقابل ما يقل قليلاً عن 200 ألف دولار في عام 2023، لكنها لم ترتديها منذ ذلك الحين.