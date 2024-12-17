شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة للاعتداء على جيمى فوكس إلى تعليقه على الحادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار الممثل جيمي فوكس قلق معجبيه ومتابعيه بعد إعلانه عن حادث الاعتداء عليه خلال، الاحتفال بعيد ميلاده مؤخراً، إلا أن الكثيرين لم يعلموا بشأن القصة الكاملة لما حصل، وهو ما نتعرض له خلال السطور التالية بعدما نالت تلك القصة اهتماماً بالغاً من كل محبيه.

التقارير الأجنبية أكدت أن الحادث جاء بسبب هجوم شخص ما داخل أحد المطاعم في منطقة بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأمريكية، على جيمى فوكس فى الوقت الذى شهد احتفاله مع بعض أصدقائه بعيد ميلاده.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة 21alivenews، فإن النجم العالمي البالغ من العمر 57 عامًا، تم نقله للمستشفى ليخضع لعملية جراحية في الفم، بعد أن ألقي شخص من طاولة أخرى كأس زجاجي أصاب فمه بشكل مباشر يوم الجمعة الماضي، وتم استدعاء الشرطة إلى المكان لفتح تحقيق شامل وتفريغ الكاميرات الخاصة بالمكان.

تعليق جيمى فوكس على الحادث

جيمي فوكس من خلال حسابه على إنستجرام علق على الأمر بكتابة: "الشيطان كذبة.. لا يمكن الفوز هنا... شكرًا للجميع الذين يصلون ويطمئنون عليّ... عندما يضيء نورك ساطعًا... يحاولون إحضار الظلام إليك... لكنهم لا يعرفون أنك مبني لذلك... كانت الأضواء ساطعة...".