شكرا لقرائتكم خبر عن Kraven The Hunter يحصد لقب أسوأ رقم للإيرادات فى تاريخ سوني.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم الخيال والحركة Kraven The Hunter لقب أسوأ افتتاحية فيلم في تاريخ شركة سوني في التاريخ، بعد أن حقق إيرادات 11 مليون دولار في شباك التذاكر، وهو أدنى رقم على الاطلاق لشركة سوني من خلال السباق في الثلاثة أيام الأولي.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة deadline، فإن فيلم Kraven The Hunter هو العمل الثالث لشركة سوني ومارفل سوياً خلال هذا العام، بعد فيلم Morbius الذي حقق (73.8 مليون دولار) لعام 2022 وفيلم Madame Web الذي حقق (43.8 مليون دولار) لهذا العام، وهي إيرادات هزيلة جداً بالنسبة للمنافسين في دور العرض.

وسبق ووصلت إيرادات فيلم Venom: The Last Dance من انتاج شركة سوني، إلى 436 مليونا و594 ألف دولار فى شباك التذاكر عالميًا منذ طرحه يوم 25 أكتوبر الماضى، للنجم توم هاردى، ووصلت مدته إلى ساعة و49 دقيقة.

وانقمست الإيرادات بين 128 مليونًا و94 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و308 مليونًا و500 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.