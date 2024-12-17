الامارات | اكتشاف فصيلة «خارقة» من البشر لا يحتاجون إلى النوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصل علماء إلى وجود «فصيلة» من البشر لا تحتاج إلى النوم لفترات طويلة، ولا تتأثر صحتها بقلة ساعات النوم.

ويقول العلماء إن هذه الفئة من البشر مجهزة جينياً للنوم من أربع إلى ست ساعات ليلاً فقط، من دون أن يؤثر ذلك في صحتهم أو يترك لديهم شعوراً بالإرهاق في اليوم التالي، وتتوقف المسألة لدى هذه المجموعة على جودة النوم وليس طول ساعاته، ويأمل الباحثون معرفة الأسباب التي تجعل هؤلاء الأشخاص أقل احتياجاً للنوم مقارنة بغيرهم، حتى يستطيعوا فهم طبيعة النوم لدى الإنسان بشكل أفضل.

ويقول أخصائي طب الأعصاب بجامعة كاليفورنيا، الباحث لويس بتسيك: «حقيقة الأمر أننا لا نفهم ماهية النوم، ناهيك عن أسباب الاحتياج إليه، وهي مسألة مثيرة للدهشة، لاسيما أن البشر ينامون في المعتاد ثلث أعمارهم»، وكان العلماء في الماضي يعتقدون أن النوم أكثر من مجرد فترة للراحة، وكانوا يصفونه بأنه مرحلة لخفض طاقة الجسم استعداداً لاستعادة النشاط مجدداً في اليوم التالي، وكان مخترع المصباح الكهربائي،

العالِم توماس إديسون، يصف النوم بأنه «إهدار للوقت»، بل «إرث من زمن رجل الكهف»، وكان يزعم أنه لا ينام أكثر من أربع ساعات ليلاً، ولكن العلماء في العصر الحديث وصفوا النوم بأنه عملية «نشطة ومركبة»، يتم خلالها تعبئة مخازن الطاقة في الجسم والتخلص من السموم، وتجديد الروابط العصبية، وتثبيت الذكريات، وأن الحرمان من النوم تترتب عليه مشكلات صحية جسيمة.