سبوتنيك: قصف اسرائيلي استهدف محيط اللاذقية وانزال اسرائيلي بالقرب من أحد المواقع العسكرية بمحيط دمشق

اشارت مصادر "سبوتنيك" في سوريا، الى ان طائرة مروحية إسرائيلية هبطت بالقرب من أحد المواقع العسكرية بمحيط العاصمة دمشق مساء اليوم الإثنين حيث دخل جنود من الجيش الإسرائيلي إلى الموقع ليغادروا بعد ما يقارب 20 دقيقة باتجاه الجنوب السوري.
وفي السياق، لفتت "سبوتنيك" الى قصف إسرائيلي استهدف محيط مدينة اللاذقية على الساحل السوري غرب البلاد، واوضحت بان طائرة حربية إسرائيلية أطلقت عدد من الصواريخ من فوق السواحل السورية واستهدفت محيط مدينة اللاذقية.
واشارت المعلومات الأولية إلى أن القصف الاسرائيلي استهدف مقر الكلية البحرية على أطراف مدينة اللاذقية ما أدى إلى تدمير مخازن أسلحة وذخيرة دون تسجيل أي إصابات بشرية حتى اللحظة.
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