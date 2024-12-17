طقس خريفي متقلّب حتى بعد ظهر الثلاثاء حيث يتحوّل إلى مستقّر حتى صباح الجمعة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس خريفي متقلّب على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط حتى بعد ظهر يوم غد الثلاثاء حيث يتحوّل إلى مستقّر حتى صباح يوم الجمعة فيتقلّب تحت تأثير منخفض جوّي محدود الفعالية، ومن ثم يعود إلى الإستقرار يوم السبت.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهركانون الاول: بين ١٣ و ٢١ في بيروت وبين ١٠ و ١٩ في محطة طرابلس وبين ٤ و ١٤ في زحلة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً وضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة وارتفاع في نسبة الرطوبة، تتكاثف الغيوم خلال الفترة الصباحية فتصبح الاجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة مع احتمال تشكل خلايا رعدية منفردة شمال البلاد، يتحسن الطقس تدريجياً خلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم.

الأربعاء: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يُذكر في درجات الحرارة مترافقة بإنخفاض في نسبة الرطوبة.

الخميس: صاف اجمالاً مع انخفاض إضافي في نسبة الرطوبة وارتفاع بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح أحيانا خاصة شمال وجنوب البلاد.

الجمعة: غائم جزئيًا إلى غائم أحيانًا وضباب على المرتفعات مع انخفاض في درجات الحرارة، تتكاثف الغيوم خلال النهار وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة.