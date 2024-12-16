شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عملية إنقاذ كبرى بإيطاليا لتحرير خبيرة محاصرة بأحد الكهوف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت عملية إنقاذ كبرى، اليوم الاثنين، شمال شرق مدينة بيرجامو الإيطالية، لتحرير امرأة تعتبر خبيرة في استكشاف الكهوف، حوصرت أثناء استكشاف أحد الكهوف مع ثمانية آخرين.

وحوصرت أوتافيا بيانا، في عمق داخل كهف "بوينو فونتينو"، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 7 و8 درجات مئوية (ما يتراوح بين 44 و46 درجة فهرنهايت)، في ظل رطوبة عالية. رحلة استكشافية

كانت بيانا أصيبت إثر سقوطها من على ارتفاع بلغ نحو 5 أمتار (16 قدما) مساء يوم السبت الماضي، أثناء رحلة استكشافية لرسم خريطة لمسافة كيلومتر واحد (نصف ميل) من فرع غير مستكشف من الكهف، إلا أن رجال الإنقاذ قالوا إنها متيقظة ومستجيبة.

ووصل رجال الإنقاذ إليها في وقت متأخر، مساء أمس الأحد، واستخدموا متفجرات صغيرة لمحاولة اختراق آخر 100 متر (ياردة) من أجل الوصول إليها.

وقال متحدث باسم عملية الإنقاذ يدعى ماورو جودوتشي، إنه من المستحيل توقع حجم المدة التي قد تستغرقها عملية تحرير بيانا.