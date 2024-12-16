فرنسا تسارع بإرسال المساعدات إلى مايوت

استخدمت فرنسا السفن والطائرات العسكرية لإرسال عمال الإنقاذ والإمدادات إلى جزيرة مايوت الواقعة في المحيط الهندي، بعد أن ضربتها أسوأ عاصفة منذ ما يقرب من قرن من الزمان. وتخشى السلطات أن يكون مئات وربما آلاف الأشخاص قد لقوا حتفهم.

تدمير الأحياء

ودمر الإعصار تشيدو أحياء بأكملها من الأكواخ المعدنية وغيرها من الهياكل الهشة عندما ضرب مايوت، أفقر مقاطعة في فرنسا.

وتحولت قرى بأكملها على التلال إلى كومة من الأشجار المقطوعة وأكوام من المعدن المموج وإطارات المنازل الخشبية.

وقالت وزيرة الصحة الفرنسية جينفييف داريوسيك إن عدد القتلى الرسمي بلغ 14 شخصا، لكنها أضافت لإحدى القنوات أن هذا العدد ربما يكون أقل كثيرا من العدد الحقيقي «مقارنة بحجم الكارثة».

وقد انقطعت إمدادات الكهرباء وخطوط الاتصالات عن أجزاء كبيرة من مايوت، وتشعر السلطات بالقلق إزاء نقص مياه الشرب. وفي الوقت نفسه، تعرض المستشفى الرئيسي لأضرار جسيمة.

معاناة الجوع

وقالت عضو مجلس الشيوخ في مايوت سلامة راميا إن الناس بدأوا يعانون من الجوع أيضًا. وأضافت لقناة بي إف إم التلفزيونية أن العديد من الأشخاص الذين توجهوا إلى الملاجئ وجدوا ظروفًا مزرية.

وأضافت «لا يوجد ماء ولا كهرباء. الجوع بدأ يتفاقم. من الضروري أن تصل المساعدات، خاصة عندما نرى الأطفال والرضع الذين ليس لدينا ما نقدمه لهم».

عدد القتلى

وقال بيوفيلي، أكبر مسؤول حكومي فرنسي في مجموعة الجزر، لقناة «مايوت لا 1ere» التلفزيونية إن عدد القتلى جراء الإعصار بلغ عدة مئات من الأشخاص وربما يصل إلى الآلاف.

ولكنه أضاف أنه سيكون من الصعب للغاية إحصاء عدد القتلى، وقد لا يتم تسجيل العديد منهم على الإطلاق، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التقليد الإسلامي المتمثل في دفن الموتى خلال 24 ساعة.

كما تعد مايوت وجهة للأشخاص من دول أكثر فقراً، مثل جزر القمر والصومال القريبتين، والذين ربما دخلوا بشكل غير قانوني وبالتالي سيكون من الصعب تعقبهم.

وقد تم إرسال فرق الإنقاذ والإمدادات من فرنسا ومن إقليم ريونيون الفرنسي المجاور، والذي يستخدم كجسر لنقل المساعدات إلى مايوت. ومع ذلك، لا يزال مطار مايوت الرئيسي مغلقًا أمام الرحلات المدنية بسبب الأضرار الجسيمة، مما يترك الطائرات العسكرية فقط قادرة على الطيران من وإلى الجزيرة.

تقدم الإعصار

وبعد أن ضرب جزيرة مايوت، واصل الإعصار تقدمه غرباً وضرب موزمبيق. وذكرت وسائل الإعلام المحلية في موزمبيق أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في شمال البلاد، لكن هذا أيضاً إحصاء مبكر للغاية. وحذرت وكالات الإغاثة من أن أكثر من مليوني شخص قد يتأثرون في البلاد.

في هذه الأثناء، قال رئيس جزر القمر غزالي عثماني في بيان إن الأضرار التي لحقت ببلاده كانت طفيفة.

وفي مايوت، عانى المستشفى الرئيسي من أضرار جسيمة ناجمة عن المياه في أقسام الجراحة والعناية المركزة والطوارئ والولادة، وفقًا لوزير الصحة داريوسيك. وقالت السلطات إن الجهود جارية لإنشاء عيادة ميدانية ونشر 100 فرد طبي إضافي في الإقليم.

وقالت السلطات الفرنسية إن من المتوقع وصول أكثر من 800 فرد إضافي في الأيام المقبلة. وقالت الحكومة الفرنسية إنها ستستخدم بيانات الأقمار الصناعية لتقييم الأضرار وتحديد أولويات المساعدات وتوجيه فرق الإنقاذ.

مايوت:

أفقر مكان في الاتحاد الأوروبي، وهي أرخبيل مكتظ بالسكان يبلغ عدد سكانه نحو 300 ألف نسمة، معظمهم من المسلمين، وتقع بين مدغشقر والقارة الإفريقية.

وتتألف من جزيرتين رئيسيتين، وكانت تحت الإدارة الفرنسية منذ عام 1841.

الإعصار تشيدو:

جلب رياحا تجاوزت سرعتها 220 كيلومترا في الساعة، اجتاحت العديد من المنازل والطرق المؤقتة، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الفرنسية.

وقال محافظ مايوت فرانسوا كزافييه بيوفيلي إن الإعصار كان من الفئة الرابعة، وهو ثاني أقوى إعصار على مقياس الأعاصير، والأسوأ الذي يضرب مايوت منذ ثلاثينيات القرن العشرين.