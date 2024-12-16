نهيان بن مبارك يوجه بالتركيز على قيم الهوية الوطنية واللغة العربية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت أمس فعاليات وأنشطة «برنامج شتاء صندوق الوطن» في كل من أبوظبي والعين وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة، وأم القيوين، بحضور ما يزيد على 5000 طالب وطالبة ينتمون إلى مدارس حكومية وخاصة.

إضافة إلى الحضور الكثيف بالمراكز الثقافية والشبابية، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، وبالتعاون مع وزارات الثقافة والشباب والتربية والتعليم، والتسامح والتعايش، والعديد من الوزارات والهيئات المحلية والاتحادية والتعليمية والخاصة، وأكاديمية جيمس بالريم ومدرسة أبوظبي الدولية - محمد بن زايد، ومدرسة جيمس وينشيستر.

وقال ياسر القرقاوي، المدير العام لصندوق الوطن، إن توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك كانت واضحة منذ بداية التخطيط لبرنامج شتاء صندوق الوطن هذا العام، بالتركيز على تعزيز قيم الهوية الوطنية، من خلال محورين رئيسين هما قدوتي ولغة القرآن، للمساهمة في بناء أجيال المستقبل الواعية بهويتها الوطنية، وقيمها الأصيلة، والقادرة على الإبداع والابتكار من أجل مستقبل مشرق وفق الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ولتحقيق هذه الغاية يقدم صندوق الوطن على مدى أسبوع بالتعاون مع الشركاء كافة عشرات الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والتراثية والدينية والرياضية والترفيهية التي تركز على تعزيز الهوية، وتأصيل اللغة العربية باعتبارها لغة القرآن، مشيراً إلى أن عنوان هذا اليوم كان «الوطن والقيادة».

خمسة أقسام

عن أهم أنشطة اليوم الأول، أكد القرقاوي أنه تم تقسيم اليوم إلى خمسة أقسام رئيسة، ركز الأول على «الفهم»، ويتناول شرح مفهم معين كل يوم، وشمل اليوم الأول من البرنامج في مقرات البرنامج كافة تقديم شرح مبسط عن مفهوم الوطن وأهميته في حياة الفرد، إضافة على شرح مفهوم القيادة ودور قيادتنا الرشيدة وإنجازاتها ودورها في بناء وتطوير الإمارات والحفاظ على حاضرها ومستقبلها، أما القسم الثاني فركز على الإبداع والابتكار، ويسمح فيه للطلبة برسم لوحات تعبيرية وكتابة رسائل أو قصائد أو قصص معبرة أو تصميم طابع بريد يعبر عن الهوية الوطنية.

لغة القرآن

عن القسم الثالث أكد القرقاوي أنه اهتم بلغة القرآن من خلال تعريف الطلاب بالنطق الصحيح لآية معينة وشرح جماليات اللغة العربية من خلالها، فيما ضم البرنامج مساحة كبيرة للألعاب الرياضية والترفيهية، وأخيراً يضم البرنامج لقاء مع أحد الكتاب والمبدعين أو المؤثرين، وشهد طلاب شتاء صندوق الوطن أمس لقاءً مع الدكتورة لمياء توفيق حول كتابة القصص القصيرة وتابعوا مسرحية عوشة، وغيرها. المراكز الثقافية.. ومفهوم الهوية لدى طلاب شتاء صندوق الوطن

القيم الإماراتية

اختتم القرقاوي: إن برنامج شتاء صندوق الوطن حريص على تعزيز القيم الإماراتية في نفوس طلاب المدارس التي يمكن تلخيصها في الاحترام، التعاطف، الاهتمام والرعاية، الاستقامة، التسامح، عمل الخير والكرم، ورعاية المجتمع، الحكمة، الشجاعة، والتعايش، والأخوة الإنسانية، أما «لغة القرآن» فتركز على فهم اللغة من خلال اختيار (آية قرآنية) لكل يوم، ثم شرح جماليات اللغة العربية ودورها، ومكانتها العالية وثرائها، لكونها لغة الأخلاق والحضارة والثقافة والهوية، في إطار السعي المخلص والجاد لخدمة المجتمع والوطن والعالم.