شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور: لو عاد بى الزمن كنت اعتزلت بعد رحيلى من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

كشف حسام عاشور، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه لو عاد به الزمن، كان سيعتزل الكرة بعد رحيله عن القلعة الحمراء.

وقال عاشور، في تصريحات تليفزيونية: "أنا الثالث في ترتيب اللاعبين على مستوى العالم في قائمة الأكثر تتويجا بالبطولات بعد ألفيش وميسي".

وأضاف: "تحدثت مع خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، بعد حديثه عني، والنادي الأهلي بيت، وكنت أجلس في النادي أكتر من التواجد في منزلي، واستمريت في النادي 20 عاما، والنادي له فضل عليا وجمهور أفضل جمهور".

واختتم: "مع احترامي للاتحاد السكندري، لن ألعب كرة بعد رحيلي من الأهلي، والأهلي حاجة كبيرة جدًا جدًا وعرفت الفرق بين النادي وأي نادي تاني في كل شئ والفرق شاسع".