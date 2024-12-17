شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى ضد شباب بلوزداد الجزائرى فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

بدأ فريق الأهلي استعداداته لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري يوم الأحد المقبل في ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في رحلة الدفاع عن لقب الأميرة السمراء.

الأهلي يستأنف تدريباته لمباراة بلوزداد

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه صباح اليوم الإثنين على ملعب النادي بمدينة نصر، وذلك في إطار الاستعداد لمباراة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي لشرح بعض النقاط الفنية.

خاض اللاعبون الذين شاركوا بشكل كامل في مباراة باتشوكا مرانًا بدنيًا واستشفائيًا في الجيم على هامش المران الجماعي.

وقاد مارسيل كولر اللاعبين في مران فني وبدني متنوع شهد التركيز على تنفيذ بعض الجمل الدفاعية والهجومية.

كما أدى ثلاثي حراسة المرمى محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبات منفردة متنوعة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

تأهيل هاني وشوبير وعبد الله

خاض الثلاثي؛ محمد هاني ومصطفي شوبير ومحمد عبدالله تدريبات الجري حول الملعب في إطار البرنامج التدريبي والتأهيلي المحدد لكل منهم للتخلص من الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها السادسة مساء الأحد المقبل.

الأهلي يغلق صفحة مباراة باتشوكا

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الاهلى صفحة مباراته مع باتشوكا المكسيكى التى أقيمت السبت على ملعب استاد 974 في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات كأس التحدي، وهي البطولة خسرها المارد الأحمر بركلات الترجيح 5-6 كأس إنتركونتيننتال؛ وذلك من أجل الاستعداد لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري بالجولة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

واتجهت المباراة إلى ركلات الترجيح بعدما حسم التعادل السلبي الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين والتي انتهت بفوز الفريق المكسيكي بنتيجة 6-5.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام شباب بلوزداد الجزائري بدوري ابطال افريقيا

يستضيف فريق الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري فى السادسة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 ثم حقق الفوز فى الجولة الاولى من دور المجموعات على ستاد أبيدجان الايفواري برباعية مقابل هدفين بالقاهرة ثم تعادل سلبياً مع أورلاندو بيراتس فى جنوب أفريقيا بالجولة الثانية.

ويتطلع الأهلي بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

ويدير مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، طاقم تحكيم مكون من، حكم ساحة: صادق السالمي، مساعد أول: وائل الحناشي، مساعد ثان: يوسف الجامي، حكمًا رابعًا: يسري بو علي.

القناة الناقلة لمباريات الاهلى فى دورى أبطال أفريقيا

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا 2025 بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

ويحمل فريق الأهلى، لقب دورى أبطال أفريقيا فى آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجى التونسى بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربى بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.

ويُمثل مصر فى دورى أبطال أفريقيا كل من الأهلى وبيراميدز، والزمالك والمصرى بكأس الكونفدرالية.