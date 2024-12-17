شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيرى داعما زيزو: الشكليات لا تعنينا.. أنت الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم نادى الزمالك، على دعم زميله أحمد مصطفى زيزو بعد خسارته لجائزة أفضل لاعب داخل القارة لصالح الجنوب أفريقي ويليامز في حفل توزيع جوائز الكاف التي أقيمت اليوم في المغرب.

وكتب سيف الدين الجزيرى عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "الشكليات لا تعنينا.. أنت الأفضل" على صورة لأحمد مصطفى زيزو مؤكدا أنه الأفضل داخل القارة.



سيف الجزيرى يدعم زيزو



وتوج رونوين ويليامز حارس مرمى صن داونز الجنوب أفريقي بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا على حساب الثنائي أحمد سيد زيزو نجم الزمالك، وحسين الشحات لاعب الأهلي في حفل توزيع جوائز الأفضل في قارة أفريقيا.

وانتهت حفل جوائز الأفضل في أفريقيا والتي نظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، والتي أقيمت في المغرب، وأسفرت عن حصول الأهلى على جائزة أفضل ناد فى قارة أفريقيا.