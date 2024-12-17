شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفوز على الزمالك 56 - 51 ويصعد لنهائى دورى كرة السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

نجح فريق كرة سلة الاهلى فى التأهل إلى الدور النهائي من بطولة دورى الرجال بعد التغلب على الزمالك فى إياب نصف النهائي بنتيجة 56-51 بالمباراة التى جمعت الفريقين بصالة برج العرب بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يلتقي الاهلى مع الفائز من مباراة الاتحاد السكندرى وسبورتنج التى تقام غدا على نفس الصالة.

وتقام مباراة النهائي بصالة استاد القاهرة، على أن يلتقى الزمالك مع الخاسر من مباراة الاتحاد وسبورتنج.

يذكر أن اتحاد السلة قرر توقيع غرامة مالية على الأهلى 20 ألف جنيه، بسبب ما شهدته مباراة الذهاب بين الفريقين، وتوقيع غرامة مالية 30 ألف جنيه على الزمالك.