شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتسلم جائزة التميز فى أفريقيا بحفل الكاف نيابة عن الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

تسلم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الجائزة التي منحها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك نيابةً عنه، خلال فعاليات الحفل السنوي لتوزيع جوائز الكاف لعام 2024.

وأعرب وزير الرياضة عن عظيم الشرف باستلام الجائزة المرموقة للإنجاز الرياضى لعام 2024 نيابة عن فخامة السيد الرئيس، وهى أرفع جائزة رياضية يمنحها الكاف هذا العام نظراً للجهود الكبيرة والدعم غير المحدود من الرئيس في تنمية وتطوير كرة القدم المصرية والأفريقية.

وخلال الحفل نقل وزير الشباب والرياضة امتنان السيد الرئيس للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لمنحه تلك الجائزة.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم منح رئيس الجمهورية الجائزة، نظرا لجهوده الكبيرة في تطوير كرة القدم في مصر والقارة الأفريقية من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق المميزة لكرة القدم التي تم بناؤها في مصر، وساهمت بشكل كبير في التنمية ونمو كرة القدم في مصر والقارة الأفريقية.



انفانتينو يسلم اشرف صبحي الجائزة



صبحي