شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 16 - 12 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 16 - 12 - 2024، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها فوز الأهلى بجائزة أفضل ناد فى أفريقيا فى حفل جوائز الكاف، بجانب بدء جروس مهمته مع الزمالك خلفا للبرتغالى جوميز.

رسميا.. الأهلي يتوج بجائزة أفضل ناد فى أفريقيا 2024

توج الأهلي المصري بجائزة أفضل ناد داخل قارة أفريقيا 2024 في الحفل المقام حاليًا بالمغرب بعد حسمه المنافسة مع غريمه التقليدي الزمالك، إلى جانب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

أبو ريدة يطلب تقريرا عن الموقف المالى لاتحاد الكرة قبل بدء المهمة

طلب هانى أبو ريدة ، رئيس اتحاد الكرة، تقريراً مفصلاً عن الموقف المالى للجبلاية قبل المجلس السبت المقبل، وتم تشكيل لجنة برئاسة خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد ومحمد أبو حسين عضو مجلس الإدارة؛ لتقديم دراسة تفصيلية عن الموقف المالي للاتحاد وعرضه على المجلس فى اجتماعه المقبل.

الأهلي يبدأ خطوات التفاوض لفسخ عقد بيرسي تاو فى يناير

بدأ مسئولو النادي الأهلي التفاوض مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو جناح الفريق من أجل فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي في يناير المقبل، وعدم الانتظار حتى نهاية الموسم الجاري مع نهاية عقده في يونيو المقبل.

لجان تفتيش وزارة الرياضة تفحص الموقف المالى لاتحاد الكرة ضمن إجراءات التسليم والتسلم

في إطار تعزيز الحوكمة المالية والإدارية وضمان شفافية العمل داخل الهيئات الرياضية، تستكمل اللجان المالية والإدارية والقانونية بوزارة الشباب والرياضة إنهاء أعمال الفحص الخاصة بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك ضمن الإجراءات الخاصة بأعمال التسليم والتسلم من المجلس المنتهية ولايته إلى المجلس الجديد. تريزيجيه يبدى موافقة على العودة للأهلي.. وهذه خطوات ضمه قال الإعلامي كريم رمزي، إن محمود حسن تريزيجيه من الأسماء المرشحة بقوة وهو أحد اللاعبين الكبار وأصحاب الإمكانيات ومهذب وملتزم، وستكون أهم صفقة قام بها الأهلي في سنوات كثيرة ماضية. اللحظات الأولى لـ جروس فى الزمالك بعد إعلان التعاقد رسميًا.. صور

ظهر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، داخل القلعة البيضاء، لقيادة أول مران بعد إعلان التعاقد معه رسميًا ليتولى المهمة خلفًا للبرتغالى جوزيه جوميز.