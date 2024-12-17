شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ المغرب على نجاح احتفالية الكاف 2024 واستضافة كأس العالم 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي للمملكة المغربية الشقيقة على نجاحهم في تنظيم واستضافة احتفالية الكاف لاختيار الأفضل بأفريقيا 2024 والتي استضافتها مدينة مراكش مساء اليوم.

مشيرا إلى الرعاية التى قدمها فخامة الملك محمد السادس والتى أثمرت عن نجاح الاحتفالية الأهم على مستوى كرة القدم الأفريقية.

كما توجه صبحي بالشكر إلى السيد فوزي لقج رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على الاستقبال المميز والحار، وأيضاً على التنظيم الجيد والمعهود من دولة المغرب.

وأشار وزير الرياضة إلى حديثه عن ثقته في نجاح دولة المغرب الشقيق في استضافتها لكأس العالم 2030، مضيفاً أن اختيار الفيفا لتنظيم المغرب لكأس العالم هو شهادة نجاح كبيرة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم للكرة العربية والأفريقية والتي شهدت تقدما كبيرا على المستوى الفني وعلى مستوى التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية الرياضية بالقارة الأفريقية.

وكان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي قد استلم مساء الإثنين نيابة عن رئيس الجمهورية الجائزة التي منحها الكاف لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، خلال الحفل السنوي لتوزیع جوائز 2024 CAF، تقديراً لجهود فخامته في تطوير ونمو كرة القدم في مصر والقارة الأفريقية من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق المميزة لكرة القدم التي تم بناؤها بمصر والقارة الأفريقية خلال الفترة الأخيرة.