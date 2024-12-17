شكرا لقرائتكم خبر عن الشرع: الأولوية الآن لإنشاء مؤسسات عامة وبناء دولة تخدم جميع السوريين والان مع تفاصيل الخبر

نقلت نيويورك تايمز، عن أحمد الشرع القائد العام لإدارة العمليات العسكرية في سوريا، قوله إن الأولوية الآن لإنشاء مؤسسات عامة وبناء دولة تخدم جميع السوريين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

مازالت الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في سوريا غامضة، منذ أن تم الإعلان إسقاط نظام بشار الأسد من قبل الفصائل المسلحة التي تقودها هيئة تحرير الشام بقيادة أبو محمد الجولاني، وسط تحذيرات ومطالب للقوى الخارجية ببذل الجهود لتجنب انهيار المؤسسات الحيوية السورية عقب الإطاحة بنظام "الأسد".