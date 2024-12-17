شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تناقش مسألة القواعد العسكرية الروسية في سوريا مع الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ،كاجا كالاس، إن الاتحاد يعتزم مناقشة مسألة القواعد العسكرية الروسية في سوريا مع القيادة الجديدة للبلاد، وذلك بعد أن طالبت بعض العواصم الأوروبية بانسحاب موسكو كشرط لدعم بروكسل للنظام الجديد في سوريا.



وأضافت كالاس، عقب اجتماع مع وزراء الخارجية الأوروبيين: "أثار بعض الوزراء هذه النقطة باعتبارها مطلبا ينبغي طرحه، سنناقش هذه المسألة مع القيادة السورية"، وذلك بحسب ما أوردت صحيفة (فاينانشال تايمز) البريطانية اليوم الإثنين.



وأوضحت كالاس أنها تناولت هذه القضية خلال مباحثاتها مع وزراء خارجية عرب خلال نهاية الأسبوع.