شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن الاستيلاء على أسلحة تابعة لحزب الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين أنه صادر قاذفات صواريخ ومضادات للدبابات وقذائف هاون تابعة لحزب الله في عملية تهدف إلى القضاء على أي تهديدات محتملة قد تنشأ من الحدود مع لبنان.



وأكد الجيش في بيان له بثته صحيفة (يديعوت آحرنوت)/ الإسرائيلية أن جميع هذه الأنشطة العسكرية تأتي بالالتزام مع شروط وقف إطلاق النار والاتفاقيات المبرمة مع لبنان.



يُشار إلى أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر وافق في 26 نوفمبر الماضي على اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، ويضمن الاتفاق حق إسرائيل في التحرك في أي وقت ضد بما وصفته بـ"الانتهاكات للالتزامات وحقها في التحرك ضد تطور التهديدات الموجهة إليه" ما لم تستطع أوما لم ترغب لبنان في إحباط هذه التهديدات، بما في ذلك إدخال أسلحة غير قانونية إلى لبنان عبر الحدود والمعابر.