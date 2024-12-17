شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تكشف تفاصيل تواصلها مع هيئة تحرير الشام في سوريا والان مع تفاصيل الخبر

قالت الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تواصلت أكثر من مرة مع هيئة تحرير الشام في سوريا خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضافت: "أهم النقاط التي بحثتها واشنطن مع هيئة تحرير الشام هي المساعدة في العثور على الأمريكي أوستن تايس ومبادئ الانتقال في سوريا".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في إفادة صحافية، أن الاتصال ركز إلى حد كبير على الحصول على المساعدة في العثور على أوستن تايس، الصحافي الأمريكي الذي تعرَّض للاعتقال أثناء رحلة لإعداد تقارير عن سوريا في أغسطس 2012، وكذلك على مبادئ المرحلة الانتقالية في سوريا.