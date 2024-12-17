شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يبحث عن فك عقدة الزمالك تاريخيا فى المواجهة العاشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، عن فك عقدة الزمالك في المباراة المقرر الخميس المقبل، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من دورى nile.

الفوز الأول هدف سيراميكا

وتعد مباراة الخميس المقبل، العاشرة التي تجمع سيراميكا بالزمالك، حيث سبق أن تواجه الفريقان في 9 لقاءات لم يتذوق خلالها سيراميكا طعم النتيجة الإيجابية، حيث خسر الـ9 مواجهات السابقة والتي كان آخرها الهزيمة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وسجل سيراميكا 7 أهداف فقط خلال 9 مواجهات الزمالك، فيما استقبل الفريق 20 هدفا، ويسعى سيراميكا لتحقيق الفوز الأول على أبناء ميت عقبة تاريخيا.

واستعان أيمن الرمادى بمباراة الزمالك والمصرى فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية، من أجل اكتشاف مصادر القوة والضعف فى القلعة البيضاء من أجل وضع الخطة المناسبة للمباراة.

وطالب الرمادى اللاعبين بنسيان خماسية البنك الأهلى التى تلقاها الفريق فى المباراة الماضية، والتركيز حاليا فى مباراة الزمالك المقبلة التى يمنى النفس خلالها بحصد النقاط الثلاث من أجل التقدم فى جدول الترتيب.