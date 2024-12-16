تكنولوجيا: Nvidia تدعم كرت الشاشة GeForce RTX 5060 Ti بذاكرة GDDR7 VRAM بسعة 16 جيجا بايت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ألمحت Nvidia في تفاصيل نشرت مؤخراً إلى خططها لإطلاق جيل جديد من كروت الشاشة في حدث يعقد خلال الأسابيع المقبلة، واليوم تقدم أحدث التسريبات مزيد من التفاصيل حول مواصفات الإصدارات القادمة من كرت الشاشة.

وتشير التوقعات إلى أن Nvidia تستعد للكشف عن GeForce RTX 5080 وGeForce RTX 5090 للمرة الأولى في فعاليات معرض CES للعام 2025 الذي ينطلق في 7 من يناير ويستمر حتى 10 من يناير.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن الشركة ستقدم كرت الشاشة GeForce RTX 5070 أو GeForce RTX 5070 Ti خلال المؤتمر، بينما تشير بعض التفاصيل إلى أن كروت GeForce RTX 5060 وGeForce RTX 5060 Ti لن تتوفر حتى الربع الثاني من 2025.

كما أوضحت التفاصيل التي جاءت من “Wccftech” بعض من مواصفات كروت الشاشة GeForce RTX 5060، وGeForce RTX 5060 Ti المتوقع إطلاقهما في معرض لاس فيجاس وهي كالآتي:

GeForce RTX 5060 GeForce RTX 5060 Ti وحدة معالجة الرسوميات Blackwell GB206 (PG152) Blackwell GB206 (PG152) سعة VRAM 8 جيجا بايت GDDR7 16 جيجا بايت GDDR7 ناقل VRAM 128بت 128بت سرعة VRAM في GPU 28 جيجا بايت في الثانية 28 جيجا بايت في الثانية تردد VRAM 448 جيجا بايت لكل ثانية 448 جيجا بايت لكل ثانية واجهة الطاقة 1x 12VHPWR 1x 12VHPWR

كما تشير التفاصيل التي جاءت من “Wccftech” إلى أن Nvidia تخطط لبيع GeForce RTX 5060 كإصدار كرت شاشة يدعم 1080 بيكسل، ويعود ذلك إلى أن تأتي بنفس سعة ذاكرة الفيديو المقدمة في GeForce RTX 4060.

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