شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحدث ثورة فى إعادة ضبط أجهزة كروم بوك دون فقدان البيانات والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق ميزة جديدة ضمن تحديث ChromeOS M131 تتيح لأجهزة كروم بوك إعادة ضبط نفسها دون الحاجة إلى مسح البيانات المخزنة، وتعرف هذه الميزة باسم "إعادة الضبط الآمن" (Safety reset)، وهي متوفرة الآن لجميع المستخدمين، مما يمكّنهم من إعادة ضبط أجهزتهم عن بُعد دون الحاجة إلى "إعادة التهيئة" الكاملة التي كانت تمحو كل البيانات، بما في ذلك الملفات المخزنة.

وذكرت جوجل في منشور على مدونتها أن ميزة "إعادة الضبط الآمن" تمنح المستخدمين القدرة على العودة إلى حالة نظام مستقرة عبر تعطيل الإضافات وإعادة تعيين الإعدادات التي قد تؤثر سلبًا على تجربة الاستخدام.

وأوضحت الشركة أن الميزة تعمل على إعادة ضبط إعدادات متصفح Chrome والاختصارات، وتعطيل الإضافات، وحذف ملفات تعريف الارتباط والبيانات المؤقتة، دون التأثير على البيانات الشخصية مثل الإشارات المرجعية وسجل التصفح وكلمات المرور المحفوظة.

وأشارت جوجل إلى أنه يمكن للمستخدمين تفعيل هذه الميزة بسهولة عبر الضغط على مجموعة الأزرار CTRL + Shift + Search + R، والتي تفتح نافذة إعادة الضبط مباشرة.

كما يمكن العثور على الميزة باستخدام البحث في الإعدادات أو المشغل عبر كلمات مفتاحية مثل "النوافذ المنبثقة" أو "الفيروسات" أو "البريد المزعج".

وإلى جانب ميزة إعادة الضبط الآمن، يقدم التحديث ميزة جديدة تُسمى "إشعارات الفلاش"، التي تتيح للشاشة وميضًا عند وصول إشعارات جديدة. وتستهدف هذه الميزة المستخدمين الذين يعانون من ضعف السمع أو الذين يعتمدون على تكبير الشاشة، ويمكن تفعيلها من خلال الإعدادات عبر المسار: الإعدادات > إمكانية الوصول > الصوت والترجمة > إشعارات الفلاش.

وأوضحت الشركة أن التحديث سيتم طرحه بشكل تدريجي خلال الأيام المقبلة، مما يعني أن بعض الأجهزة قد لا تتلقى المزايا الجديدة على الفور.

يمثل هذا التحديث خطوة هامة لتحسين تجربة مستخدمي أجهزة Chromebook، حيث يوازن بين استعادة الأداء الأمثل للنظام وحماية البيانات الشخصية، مع تعزيز إمكانية الوصول لفئات أوسع من المستخدمين.