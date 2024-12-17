شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تتيح أخيرًا مشاركة الملفات بين ويندوز وآيفون والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة مايكروسوفت عن تحديث جديد يتيح لمستخدمي أجهزة ويندوز وآيفون مشاركة الملفات بسهولة غير مسبوقة، حيث يعتمد التحديث على تطبيقين هما Phone Link وLink to Windows، ويهدف إلى تعزيز التكامل بين النظامين، ما يسهل نقل الصور والمستندات والملفات الأخرى بين الآيفون وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز، ويأتي هذا التطور بعد سنوات من التحديات في تحقيق تكامل سلس بين النظامين.

التحديث الجديد لتطبيق Phone Link، الذي كان يتيح في السابق استقبال المكالمات والإشعارات من الآيفون على أجهزة الكمبيوتر، بات يدعم مشاركة الملفات.

وللاستفادة من هذه الميزة، يجب أن يعمل الآيفون بنظام iOS 16 أو إصدار أحدث، مع تثبيت تطبيق Link to Windows بالإصدار 1.24112.73 أو أعلى، كما يجب أن يكون تطبيق Phone Link على جهاز الكمبيوتر محدثًا إلى الإصدار 1.24112.89.0 أو أحدث.

كذلك يمكن للمستخدمين الآن اختيار خيار "Link to Windows" عند مشاركة الملفات على الآيفون، ليتم نقلها مباشرة إلى الكمبيوتر، أو العكس، ويتيح التحديث الجديد إعداد الميزة بسهولة أثناء تهيئة تطبيق Phone Link لأول مرة، أو من خلال زيارة الرابط على الكمبيوتر لإتمام الخطوات اللازمة.

رغم أن الميزة لا تزال قيد الاختبار ومتاحة فقط لمشتركي برنامج Windows Insider، تخطط مايكروسوفت لتوسيع نطاقها قريبًا، وقد دعت المستخدمين إلى تقديم ملاحظاتهم عبر مركز الملاحظات Feedback Hub لتطوير الميزة بشكل أفضل.

بالإضافة إلى ميزة مشاركة الملفات، أطلقت مايكروسوفت تحديثات أخرى مثل تحسينات لتطبيق Microsoft Copilot، الذي يوفر تجربة ذكاء اصطناعي متقدمة مع ميزة عرض سريع عبر اختصارات لوحة المفاتيح.

كما طرحت الشركة إصدارًا جديدًا من Windows 11 Insider Preview Build 27764، يتضمن تغييرات في قائمة البداية، والإدخال الصوتي، والإضاءة الديناميكية، وميزات الراوي.

يُعد هذا التحديث خطوة كبيرة نحو تحسين التكامل بين أجهزة ويندوز وآيفون، مما يوفر تجربة أكثر سلاسة للمستخدمين ويعزز من إنتاجيتهم.