تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن أجهزة Zenbook 14 OLED وVivobook 18 وVivobook 16 قبل فعاليات CES 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Asus لفعاليات CES 2025 القادمة بعدد من الإعلانات المرتقبة، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات بعض التفاصيل حول الأجهزة المتوقع إطلاقها خلال الحدث.

تنطلق فعاليات مؤتمر CES 2025 من مدينة لاس فيجاس الشهر المقبل، واليوم تسلط أحدث التسريبات الضوء على إصدارات Asus القادمة التي تتضمن إصدارات جديدة من أجهزة Zenbook 14 OLED، وVivobook 18 مع ثلاثة إصدارات من سلسلة Vivobook 16.

ويرتكز الجيل القادم من أجهزة Asus على تعزيز تقنية الذكاء الإصطناعي، ولقد أوضحت التسريبات التي ظهرت في قوائم بعض منافذ البيع بعض المواصفات المميزة لأجهزة Vivobook وZenbook القادمة، ولقد كشفت القوائم التي ظهرت في منافذ البيع عن الأجهزة التالية:

جهاز Vivobook 16 M1607KA-MB058W

جهاز Vivobook 16 V3607VU-RP036W

جهاز Vivobook 16 X1607-MB110W

جهاز Vivobook 18 M1807HA-S8033W

جهاز Zenbook 14 OLED UX3405CA-OLED-PZ412X

من جانب أخر تخطط Asus لتحديث إصدارات أخرى من سلسلة Zenbook، ولقد قدمت الشركة للأسواق جهاز Zenbook 14 UX3405 الذي يتوفر في أمازون الآن بسعر 839 دولار.

كما تشير التوقعات إلى أن الشركة ستقدم للأسواق أجهزة تتضمن معالجات Intel Arrow Lake-H، و Raptor Lake، إلى جانب أجهزة مميزة بمعالجات AMD Ryzen 200 (Hawk Point)، وسلسلة Ryzen AI 300 (Krackan).

أيضاً تكشف القوائم عن أجهزة Vivobook وZenbook المقرر تحديثها بالمعالجات كالآتي:

جهاز Vivobook 16 M1607KA-MB058W بمعالج AMD Ryzen AI 350 (Krackan-8 cores)

جهاز Vivobook 16 V3607VU-RP036W بمعالج Intel Core 7 240H (Raptor Lake Refresh)

جهاز Vivobook 16 X1607-MB110W بمعالج Intel Core Ultra 5 225H (Arrow Lake-H)

جهاز Vivobook 18 M1807HA-S8033W بمعالج AMD Ryzen 200 (Hawk Point)

جهاز Zenbook 14 OLED UX3405CA-OLED-PZ412X بمعالج Intel Core Ultra 9 285H (Arrow Lake-H)

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