تكنولوجيا: vivo تطلق هاتف vivo Y300 جديد في السوق الصيني بسعر يبدأ من 192 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت vivo اليوم عن هاتف vivo Y300 الذي ينطلق بمعالج Dimensity 6300، وقدرة بطارية 6500 mAh، كما يتوفر الهاتف في السوق الصيني بسعر 192 دولار.

يتميز هاتف vivo Y300 بشاشة AMOLED بحجم 6.77 إنش، وجودة عرض Full HD+، ومعدل تحديث 120 Hz، كما يتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.05.

أيضاً ينطلق الهاتف بمعالج Dimensity 6300، وإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 8 أو 12 جيجا بايت رام، بينما يتوفر الهاتف بسعة تخزين 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية ينطلق هاتف Y300 بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، بينما يتميز المستشعر الثاني بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4.

كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 6500 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 44W، أيضاً يتميز الهاتف بسماكة 7.85مم، وواجهة OriginOS 5، ويضم الهاتف ثلاثة من المكبرات الصوتية بنظام ستريو.

ومن المقرر أن يتوفر vivo Y300 بإختيارات ألوان تشمل الأسود، والأخضر، وأيضاً اللون الأبيض، على أن يتميز النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت بسعر 192 دولار.

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