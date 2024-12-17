شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسعار هواتف أيفون 17 لعام 2025.. لن تتوقع قيمة الزيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تغريدة من Jukanlosreve، عن أن خط آيفون 17 سيكلف المشترين المزيد من المال العام المقبل، حيث تذكر التغريدة أن جونج ووك لي، الباحث الكبير في مركز أبحاث الأوراق المالية في سامسونج، قال إن أسعار خط آيفون 16 كان من المفترض أن ترتفع هذا العام لكنها لم ترتفع، ونتيجة لذلك، يتوقع جونج أن ترتفع أسعار سلسلة آيفون 17 في سبتمبر المقبل عندما يتم الكشف عن الهواتف ثم طرحها للطلب المسبق.

وكان من المتوقع أن يكون تسعير خط آيفون 17 غريبًا على أي حال نظرًا لأن هاتف آيفون 17 إير فائق النحافة قد يكون الهاتف الأعلى سعرًا على الرغم من أن الشائعات المبكرة تقول إنه سيكون مزودًا بمواصفات أقل قدرة من تلك الموجودة في آيفون 17 برو ماكس.

وعلى سبيل المثال، من المتوقع أن يعمل iPhone 17 Air بمعالج التطبيقات A18 (AP) مقارنة بمعالج التطبيقات A18 Pro الأكثر تقدمًا قليلاً والذي سيتم استخدامه في iPhone 17 Pro Max، ومن المتوقع أيضًا أن يحتوي iPhone 17 Air الجديد على كاميرا خلفية واحدة فقط ويعتمد على التصوير الحسابي ليحل محل استخدام كاميرات مختلفة.

نظرًا لأننا لا نعرف كيف ستحدد Apple سعر خط iPhone 17، فلنلق نظرة على أسعار iPhone 16:

يبدأ سعر iPhone 16 من 799 دولارًا.

يبدأ سعر iPhone 16 Plus من 899 دولارًا.

يبدأ سعر iPhone 16 Pro من 999 دولارًا.

يبدأ سعر iPhone 16 Pro Max من 1199 دولارًا.

وتشير الشائعات السابقة إلى أن سعر iPhone 17 Air، الذي سيحل محل iPhone 17 Plus، سيكون 1299 دولارًا، سيكون هذا أكثر من سعر iPhone 17 Pro Max بمقدار 100 دولار إذا لم تكن هناك تغييرات في أسعار سلسلة iPhone 17، وبعبارة أخرى، مع هذا السيناريو، تعتقد شركة Apple أن المستهلكين سيدفعون المزيد مقابل التصميم الفائق الدقة المستخدم في iPhone 17 Air الجديد.

ما قد يكون أكثر منطقية هو أن تضيف Apple حوالى 200 دولار إلى iPhone 17 Pro Max؛ بسعر 1399 دولارًا، وسيستعيد iPhone 17 Pro Max مكانته كأغلى طراز iPhone، ولجعل هذا يعمل، سيأتي iPhone 17 Pro Max بثلاثة خيارات تخزين: 500 جيجابايت و1 تيرابايت و2 تيرابايت.

ومن المتوقع أن تكون سلسلة iPhone 17 العام المقبل:

iPhone 17- حوالى 899 دولارًا.

iPhone 17 Air- حوالى 1299 دولارًا

iPhone 17 Pro-حوالى 1199 دولارًا

iPhone 17 Pro Max- حوالى 1399 دولارًا (يبدأ بسعة تخزين 500 جيجابايت).

وبالطبع، قد يكون هذا خطأً تمامًا، إن البطاقة الرابحة هنا هي الزيادة المحتملة بنسبة 10% على الرسوم الجمركية المفروضة على الصين والتي قال الرئيس المنتخب ترامب الشهر الماضي إنه سيفرضها من خلال أمر تنفيذي في اليوم الأول من ولايته الثانية، وبما أن هذه الرسوم الجمركية ليست أكثر من ضريبة استيراد، فسوف تضطر شركة أبل إلى دفع المزيد لشحن وحدات آيفون إلى الولايات المتحدة من الصين.

وقد تقرر شركة أبل تحمل التكلفة الإضافية أو نقلها إلى المستهلكين، وإذا كان من المقرر زيادة الأسعار على خط إنتاج آيفون 17 العام المقبل، فقد تلقي شركة أبل باللوم على زيادة الرسوم الجمركية إذا أعلن الرئيس ترامب عن ذلك بالفعل بعد توليه منصبه الشهر المقبل.

