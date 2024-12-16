شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 16-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 16-12-2024.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، وبريميم هيلثكير جروب، والعربية للمحابس، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية.

البورصة تخسر 3 مليارات جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والشرقية-إيسترن كومباني، وجي بي كوربوريشن، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه عند مستوى 2.260 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 3.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 97.7 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.3% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.82%، والعرب على 3.88%، واستحوذت المؤسسات على 29.97% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.02%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 24.1 مليون جنيه، 3.2 مليون جنيه، 101.3 مليون جنيه، 85.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 70.7 مليون جنيه، 143 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 30799 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 37978 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 13536 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 8583 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 11739 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3184 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 8358 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1847 نقطة.

وصعدت أسهم 59 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 113 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الأهلي للتنمية والاستثمار بسعر إغلاق 34.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.45%.

- اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.296 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.71%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 29.290 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.25%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 19.840 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.97%.

- الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 0.750 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.90%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- القاهرة للخدمات التعليمية بسعر إغلاق 29.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.50%.

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 192.690 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.61%.

- الاستثمار العقاري العربي-اليكو بسعر إغلاق 1.860 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.12%.

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 1.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.05%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 53.150 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.01%.