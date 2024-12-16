بوتين: قريباً نبدأ الانتاج المتسلسل لصواريخ أوريشنيك

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من موسكو: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يوم الاثنين إن روسيا ستبدأ الإنتاج المتسلسل لصواريخها القوية الجديدة من طراز أوريشنيك في "المستقبل القريب".

وقال بوتن في خطاب ألقاه في الاجتماع الأخير لمجلس إدارة وزارة الدفاع الروسية لهذا العام يوم الاثنين، والذي تم بثه علناً :"في المستقبل القريب، يجب ضمان الإنتاج المتسلسل لمثل هذه الأنظمة لحماية أمن روسيا وحلفائنا".

استخدمت روسيا صاروخ أوريشنيك لأول مرة لضرب مدينة دنيبرو الأوكرانية أواخر الشهر الماضي ردًا على استخدام كييف لصواريخ بعيدة المدى قدمتها فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة لضرب أهداف داخل روسيا.

وقال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الأسبوع الماضي إنه طلب من بوتن تزويده بالصواريخ الجديدة، ووافقت روسيا على تزويده بصواريخ أوريشنيك "مجانًا".

10 أضعاف سرعة الصوت

وكان الزعيم الروسي قد قال في وقت سابق إن الصواريخ الجديدة تطير بسرعة 10 أضعاف سرعة الصوت ولا يمكن اعتراضها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي، وقال أيضًا إن صواريخ أوريشنيك تقلل من الحاجة إلى الأسلحة النووية، في خطوة للتقليل من شأن التصعيد النووي المحتمل في الحرب ضد أوكرانيا.

ومع ذلك، أشار بوتن خلال نفس الاجتماع الدفاعي يوم الاثنين أيضًا إلى أن روسيا "تحتاج إلى الحفاظ على تطوير القوات النووية الاستراتيجية"، و"الحفاظ على القوات النووية غير الاستراتيجية في حالة تأهب قتالي".